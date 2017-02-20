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Если желание изменить цвет волос у вас появляется чуть ли не каждый день, но портить свою шевелюру вам все-таки не хочется, эта новость вас порадует. Британские разработчики придумали краситель, меняющий оттенок в зависимости от температуры окружающей среды.

A post shared by T H E U N S E E N (@theunseenalchemist) on Feb 18, 2017 at 1:09am PST

В рамках Недели моды, которая сейчас проходит в Лондоне, состоялась презентация инновационной краски для волос от креативного бюро Theunseen. Средство Fire создала директор агентства Лорен Бокер, которое изменяет оттенок в зависимости от температурных условий. «Цвет термопигментов варьируется от красного до синего в зависимости от температуры воздуха или воды. Происходит своего рода химическая реакция», — объяснила директор агентства Лорен Бокер в интервью изданию Dazed.

В ближайших планах женщины — выпустить средства разных оттенков. Когда их можно будет купить в магазинах, пока остается неизвестным.