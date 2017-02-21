В моде цветной градиент бровей

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фото: Instagram @malary

Woman | 21 февраля 2017 года, 18:02

Всеми забытое омбре снова в тренде. Но теперь, правда, мы имеем дело не с разноцветными волосами, а с бровями. Если вы уже опробовали глиттер во всевозможных вариациях, тогда переходите на следующий уровень — брови с цветными переходами.

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Бьюти-блогеры уже вовсю экспериментируют с бровями и их оттенками: от кирпичного к алому, от изумрудного к фиолетовому, пурпурному и так далее.

Чтобы цвет был ярким и долго держался, закрась бровь белым карандашом или тенями. В качестве основного цвета лучше использовать не карандаши, а пигменты — он словно «приклеится» к коже и бровям.

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Если брать пример с блогеров, то более насыщенный цвет должен получиться у основания и на арке брови, а для кончика можно использовать что-то поспокойнее. Для вечеринки можно дополнить образ цветными прядями волос и ярким макияжем глаз.

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Попробуйте этот бьюти-тренд на себе и смело выкладывайте фото в Instagram с хештегом #ombreeyebrows

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Источник: Cosmo.ru
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