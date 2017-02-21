В моде цветной градиент бровей
Всеми забытое омбре снова в тренде. Но теперь, правда, мы имеем дело не с разноцветными волосами, а с бровями. Если вы уже опробовали глиттер во всевозможных вариациях, тогда переходите на следующий уровень — брови с цветными переходами.
Бьюти-блогеры уже вовсю экспериментируют с бровями и их оттенками: от кирпичного к алому, от изумрудного к фиолетовому, пурпурному и так далее.
Чтобы цвет был ярким и долго держался, закрась бровь белым карандашом или тенями. В качестве основного цвета лучше использовать не карандаши, а пигменты — он словно «приклеится» к коже и бровям.
Если брать пример с блогеров, то более насыщенный цвет должен получиться у основания и на арке брови, а для кончика можно использовать что-то поспокойнее. Для вечеринки можно дополнить образ цветными прядями волос и ярким макияжем глаз.
Попробуйте этот бьюти-тренд на себе и смело выкладывайте фото в Instagram с хештегом #ombreeyebrows