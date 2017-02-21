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фото: Instagram @malary

Всеми забытое омбре снова в тренде. Но теперь, правда, мы имеем дело не с разноцветными волосами, а с бровями. Если вы уже опробовали глиттер во всевозможных вариациях, тогда переходите на следующий уровень — брови с цветными переходами.

A post shared by andita prawita putri (@anditaprawita) on Dec 22, 2016 at 11:44pm PST

A post shared by Mrs Ninja (@frostedingold) on Dec 14, 2016 at 1:02pm PST

Бьюти-блогеры уже вовсю экспериментируют с бровями и их оттенками: от кирпичного к алому, от изумрудного к фиолетовому, пурпурному и так далее.

A post shared by www.clozette.co | @clozetteco (@clozetteco) on Dec 30, 2016 at 3:02am PST

Чтобы цвет был ярким и долго держался, закрась бровь белым карандашом или тенями. В качестве основного цвета лучше использовать не карандаши, а пигменты — он словно «приклеится» к коже и бровям.

A post shared by Hayley Matte (@hayley_matte) on Dec 31, 2016 at 10:20pm PST

Если брать пример с блогеров, то более насыщенный цвет должен получиться у основания и на арке брови, а для кончика можно использовать что-то поспокойнее. Для вечеринки можно дополнить образ цветными прядями волос и ярким макияжем глаз.

A post shared by TJ (@andromeduh_) on Jan 4, 2017 at 8:28pm PST

Попробуйте этот бьюти-тренд на себе и смело выкладывайте фото в Instagram с хештегом #ombreeyebrows

A post shared by Stefanie McKnight (@psychopomp_swamp) on Jan 17, 2017 at 1:50pm PST