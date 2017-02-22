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Фото: Instagram

В Австралии участницей конкурса красоты стала девушка в инвалидном кресле - 26-летняя Джастин Кларк.

Мир модной индустрии успешно разрушает стереотипы о женской красоте. Так, сейчас все больше популярности набирают модели plus-size, а вот в Австралии участницей конкурса красоты стала девушка в инвалидном кресле.

26-летняя Джастин Кларк поучаствовала в региональном этапе конкурса «Мисс мира», несмотря на деформацию нижних конечностей. Джастин достойно держалась во время дефиле и ничем не уступала остальным участницам. И хотя девушка не прошла дальше и завоевать звание «Мисс Австралия» у нее не получилось, ее поступок стоит восхищения!

Источник: Viva!