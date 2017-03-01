A post shared by Shellsea (@shopshellsea) on Mar 1, 2017 at 5:17am PST

Джинсы с колготками? Еще недавно такое сочетание ностальгически возвращало нас в детство, когда иных путей согреться не существовало. Сегодня это уже считается модным трендом.

Колготки в крупную сетку снова на пике моды. Не путайте с мелкой сеткой — сейчас актуальны большие пространства, даже если они у вас на колготках. Модные бренды прозвали такие колготки fishnets — рыболовная сеть.

A post shared by INSPIRATION (@mocha.break) on Feb 28, 2017 at 12:35pm PST

Как правило, их носят под джинсами — рваными, обрезанными или с высокой талией, причем колготки обязательно должны быть видны. Впервые в таком виде на улицах Нью-Йорка была замечена модель Кендалл Дженнер. Девушка была в кроп-топе и зауженных рваных джинсах, из-под пояса которых выглядывали рваные колготки в крупную сетку, которые доходили почти до линии топа.

Woman |

фото: Instagram/kendalljenner

Выглядывающие колготки выглядят довольно вульгарно, но при грамотном сочетании вещей вам удастся создать интересный образ, который привлечет внимание публики и не вызовет осуждения. Попробуйте для начала надеть колготки под рваные джинсы в сочетании с белыми кроссовками и простым свитером. Более смелые могут заменить кроссовки на ботильоны — чем необычнее, тем лучше.

A post shared by welcome to my blog (@tropiixbabe) on Mar 1, 2017 at 3:20am PST

A post shared by Diva Boutique (@divamodafashioncouture) on Feb 28, 2017 at 6:09pm PST

Когда наберетесь уверенности, можете переходить на выглядывающие из-под пояса варианты. Если вы еще не так открыты к модным экспериментам, начните с носков в крупную сетку. Носите их с ботильонами, лоферами и кедами — причем так, чтобы их обязательно было видно.

фото: скриншот с сайта glamour.ru/fashion

фото: скриншот с сайта glamour.ru/fashion

фото: скриншот с сайта glamour.ru/fashion

фото: скриншот с сайта glamour.ru/fashion

По материалам: Glamour