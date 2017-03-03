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Мы часто рассказываем о тату и бьюти-трендах, которые эффектно смотрятся в Instagram, набирают тысячи лайков, но о том, как они будут выглядеть в реальной жизни, лучше даже не думать. На днях хитом сети стало новое веяние в татуировке – веснушки.

Healed #freckletattoos and #eyebrowtattoos finally! #cosmetictattoo #permanentmakeup #yyc @sydneydyercosmetics A post shared by Man.duh Smith (@mandaals) on May 22, 2016 at 10:42am PDT

Это действительно что-то новенькое и странное. То, что у некоторых девушек проявляется естественно, после «общения» с солнцем, теперь принято «набивать» с помощью чернил.

A post shared by Adorned Precision Body Arts (@adornedtattoovancity) on Feb 9, 2017 at 1:16pm PST

Мастер может либо усилить те веснушки, которые уже имеются на лице, либо нарисовать новые – как пожелает клиент. Самое интересное, что многие девушки решили скрыть с помощью фальшивых веснушек следы от акне и пигментные пятна – результатами тут же делятся с подписчиками, используя хештег #freckletattoo.

A post shared by LashBar901 (@lashbar901) on Oct 18, 2016 at 6:35am PDT

Источник: COSMOPOLITAN