Безумный тату-тренд: веснушки
Woman | 3 марта 2017 года, 15:27
Мы часто рассказываем о тату и бьюти-трендах, которые эффектно смотрятся в Instagram, набирают тысячи лайков, но о том, как они будут выглядеть в реальной жизни, лучше даже не думать. На днях хитом сети стало новое веяние в татуировке – веснушки.
Это действительно что-то новенькое и странное. То, что у некоторых девушек проявляется естественно, после «общения» с солнцем, теперь принято «набивать» с помощью чернил.
Мастер может либо усилить те веснушки, которые уже имеются на лице, либо нарисовать новые – как пожелает клиент. Самое интересное, что многие девушки решили скрыть с помощью фальшивых веснушек следы от акне и пигментные пятна – результатами тут же делятся с подписчиками, используя хештег #freckletattoo.
Источник: COSMOPOLITAN