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Сейчас каждый день на полках магазинов появляются косметические новинки. Не потеряться в этом многообразие под силу немногим. Поэтому, мы решили, что советы визажиста помогут вам быть еще более красивыми и облегчить выбор.

Юлия Золберга Визажист, консультант по стилю (www.julijazolberga.lv)

Я - абсолютный бьютиголик, так что регулярно западаю на новинки декоративной косметики.

Косметики у меня много. Я работаю визажистом уже десять лет и за это время сложились определенные предпочтения.

Появились фавориты в собственной косметичке и то, что особенно нравится клиентам. Поэтому, мне захотелось поделиться своим личным топом.

Хочу отметить, что эта публикация ни в коем случае не рекламная, и позже я расскажу и о других своих мейкап-предпочтениях.

А пока, ловите основу основ: тушь, румяна, тени, тональный крем и кисти для макияжа.

1. Lancôme Hypnose Volume-а-Porter

Тушь для ресниц Lancôme Hypnose Volume-а-Porter. Вот она - идеальная тушь на каждый день! Жесткая силиконовая кисточка с короткими и частыми щетинками отлично наносит тушь, прочесывая реснички и заметно их удлиняя. Кроме того, она очень умеренно их «утолщает», но при этом не создает никаких комочков или слипшегося эффекта.

Тушь для ресниц Lancôme Hypnose Volume-а-Porter. Вот она - идеальная тушь на каждый день! Жесткая силиконовая кисточка с короткими и частыми щетинками отлично наносит тушь, прочесывая реснички и заметно их удлиняя. Кроме того, она очень умеренно их «утолщает», но при этом не создает никаких комочков или слипшегося эффекта.

Держится весь день, не осыпается, а смывается легко. И конечно очень приятная упаковка (это немаловажно, на мой взгляд, ведь красимся мы себе на радость).

2. Diorblush Blush Couleur&Lumiere

Румяна Diorblush Blush Couleur&Lumiere - мои фавориты уже очень давно! Состоит из двух половинок - матовой и сияющей. Можно использовать оба вместе или по-отдельности.

Светлой коже, давно не видевшей солнца как раз дает необходимый нежный «морозный» румянец, так что до весны как-то можно еще дотерпеть. Очень хорошо пигментированы и за пару взмахов кисточки получаешь отличный результат.

3. Armani Eye Tint

Кремовые тени Armani Eye Tint безусловно это самый удобный для меня косметический продукт для быстрого создания «смоки-айз». Кремовые тени начали появляться сравнительно недавно, и сразу меня заинтересовали.

Я вообще предпочитаю кремовые текстуры сухим, за возможность создавать более плавные растушевки. Сейчас множество фирм имеет кремовые тени в своем арсенале, но господин Армани создал, на мой взгляд, самые удачные. Нежная текстура, хороший деликатный блеск и прекрасный результат.

При легком слое - цвет выходит нежным, а вот при наслаивании макияж только выигрывает, веко при этом не выглядит чрезмерно перегруженным.

4. Urban Decay Naked skin One&Done SPF 20

Тональный тинт Urban Decay Naked skin One&Done SPF 20 - моя личная находка месяца. Гибридное средство увлажняет (а для моей супер-сухой и чувствительной кожи это важнейший фактор), придает легкий тон коже (кому нужно плотное покрытие - проходите мимо!) и мягкое сияние.

Содержит множество полезных и увлажняющих ингредиентов (включая пептиды, витамины и Gatuline® - фруктовый экстракт). На практике- нанесение очень приятное, легкий сияющий финиш и общее свежее ощущение на коже.

5. Кисти Zoeva

Кисти Zoeva - пока самый удачный вариант кистей в соотношении цена-качество. Качество, за сравнительно небольшие деньги, отличное. Заказав в официальном интернет-магазине для пробы пару кистей, в итоге позже докупила целый комплект.

Кистей вообще и этого бренда в частности, на рынке представлено великое множество. Поэтому, если лень или не хватает навыка, выбирать кисти по одной, то можно смело выбрать готовый комплект. В нем гарантировано будет все необходимое, как для начинающих, так и для гуру макияжа.

Кисточки этой марки не только очень красивые, но и до сих пор ни одна из них не растеряла ворс, а покрытие ручек не потрескалось и не поцарапалось.

Nina Ricci Premier Jour

Логично было бы остановиться на 5 средствах, раз уж Топ 5. И уж, конечно, совершенно неразумно включать духи в любые субъективные топы. Но вдруг и для вас они станут такими же любимыми, как и для меня - Nina Ricci Premier Jour. Свежие, фруктовые, весенние, совершенно Твои.