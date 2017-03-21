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Ученые выяснили, что яркий макияж связан с душевным состоянием женщин, а также с желанием перемен в жизни. Специалисты настаивают на том, что можно рассекретить намерения дам, если внимательно посмотреть на их макияж.

Косметика помогает представить себя миру в наилучшем свете, то есть скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. По словам экспертов, ярко накрашенные губы говорят о чувственности и жажде внимания. Акцент на глазах при помощи темных теней -- о намерении удержать интерес и взгляд собеседника. Макияж может быть своего рода психологическим барьером, защитной «маской».

Возможно, женщина решила начать ярко краситься по причине желания изменить свою жизнь. Это как смена обстановки, вроде перестановки мебели или новой прически.

Иногда яркий макияж напоминает боевую раскраску из-за подсознательного желания оградить себя от недоброжелателей. Впрочем, никогда не стоит исключать, что у женщины нет вкуса и она просто не умеет подбирать подходящий макияж.

По материалам: ФАН