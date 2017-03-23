Сезонный бьюти-тренд: окрашивание «металлик»
фото: instagram.com/guy_tang
Невероятно красивое окрашивание подойдет девушкам с любым типом волос и оттенком кожи. Стоит один раз зайти в Instagram звездного стилиста Гая Танга (@guy_tang) — и вы тут же попадете в число его двух миллионов поклонников.
Тангу особенно удаются сложные окрашивания с плавными переходами. Шатуш и балаяж для него стали слишком скучными, и он начал экспериментировать с холодными оттенками розового золота, серебра и платины. Итог — необычные цветовые решения и глянцевый, почти металлический блеск волос.
Главное в таком окрашивании — игра оттенков. Они будут меняться в полутонах в зависимости от освещения. Хотите такой же — учтите: придется запланировать несколько походов к колористу, так как металлическое окрашивание ложится только на светлые, платиновые волосы.
Гай Танг предупреждает: волосы придется мыть реже (два раза в неделю — не чаще — и ополаскивать прохладной водой).
По материалам: CLAMOUR