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фото: instagram.com/guy_tang

Невероятно красивое окрашивание подойдет девушкам с любым типом волос и оттенком кожи. Стоит один раз зайти в Instagram звездного стилиста Гая Танга (@guy_tang) — и вы тут же попадете в число его двух миллионов поклонников.

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 15, 2017 at 7:18am PDT

Тангу особенно удаются сложные окрашивания с плавными переходами. Шатуш и балаяж для него стали слишком скучными, и он начал экспериментировать с холодными оттенками розового золота, серебра и платины. Итог — необычные цветовые решения и глянцевый, почти металлический блеск волос.

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 5, 2017 at 4:03pm PST

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 8, 2017 at 7:26am PST

Главное в таком окрашивании — игра оттенков. Они будут меняться в полутонах в зависимости от освещения. Хотите такой же — учтите: придется запланировать несколько походов к колористу, так как металлическое окрашивание ложится только на светлые, платиновые волосы.

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 21, 2017 at 8:05am PDT

Гай Танг предупреждает: волосы придется мыть реже (два раза в неделю — не чаще — и ополаскивать прохладной водой).

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 12, 2017 at 4:27pm PDT

По материалам: CLAMOUR