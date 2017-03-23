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Сейчас каждый день на полках магазинов появляются косметические новинки. Не потеряться в этом многообразие под силу немногим.

Поэтому, мы решили, что советы тех, кто тщательно следит за тенденциями, помогут вам быть еще более красивыми и облегчить выбор. В прошлый раз косметичку разбирала стилист и визажист Юлия Золберга. Теперь ревизию делает популярный бьюти-блогер Майя Арманева.

Майя Арманева Визажист, консультант по стилю (instagram.com/maija_armaneva)

Чаще всего меня привлекает косметика, которой не найти в наших магазинах.

Поэтому, как только появляется случай закупиться новинками где-то в поездке - ловлю момент.

Однако со временем и Рига стала не отставать от модных столиц, выставляя на прилавки практически тот же самый ассортимент, что и другие европейские косметические новинки.

Но и в Риге есть отличные сетевые маркеты, в которых и выбор неплохой, и качество товара отличное.

И все-таки, в свой топ я внесу один продукт, который придется заказывать онлайн - в наших магазинах его нет.

1.Kiko MILANO Hydra Pro Glow

Начну именно с этого фаворита - увлажняющий крем-хайлайтер от Kiko MILANO, который содержит перламутровые частицы и придает лицу очень красивое, естественное сияние.

Средство идеально использовать как базу под тональный крем или компактную пудру.

2. Sensai Designing Duo Bronzing Powder

Прекрасная альтернатива "тяжелой артиллерии", когда не хочется использовать тональный крем, но хочется выглядеть "поцелованной солнцем". В таком случае пудра-броназтор от Sensai - наше все! Ее можно наносить или на все лицо, или оттенить, например, веки, скулы или виски.

У этой пудры легкая текстура, содержащая золотой блеск и она стабильно занимает одно из первых мест среди любимчиком. А для лета так просто идеальный вариант!

3. Giorgio Armani Black Ecstasy Mascara

Именно эту тушь для ресниц я оставила в фаворе. Она удачно создает эффект пышных и длинных ресниц, но при этом не создает впечатление "паучьих лапок" или ощущения, что с тушью хозяйка явно переборщила.

Можно сказать, что получает эффект накладных ресниц, но адекватный эффект. К слову, черному цвету я предпочитаю оттенок Nr03, коричневый - идеальный дневной вариант, чтобы макияж не выглядел слишком тяжелым.

4. Sensai Eyebrow Pencil

Вот вопрос про брови я слышу регулярно. Кто-то приписывает мне перманент, кто-то подозревает в ежедневном посещении мастера по визажу, на самом деле весь секрет в удачно подобранном карандаше для бровей.

Свои брови, конечно, должны хоть как-то присутствовать, ен все же нарисовать можно, но этот житель моей косметички великолепно прорисовывает форму самой брови и дорисовывает ее аккуратно там, где необходимо. Использую Nr01EB, серо-коричневый тон, а на выходе получается почти ювелирная работа!

5. Loreal Lip Paint Lacquer

А вот губы этим летом собираюсь красить исключительно ярко! В этом сезоне мой фаворит Lip Paint Lacquer от Loreal Nr103 - "fuchsia wars".

Сама помада ложится очень легко, относительно долго держится, не требует кропотливой прорисовки контура и подойдет вообще всем девушкам, предпочитающим яркие и насыщенные цвета.

Фото: beautydea.it, crystytb.com, ommorphiabeautybar.com, endlessweekend.nl