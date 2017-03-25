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Родившаяся в Сербии 47-летняя поклонница моды и социальных сетей стала самой привлекательной бабушкой в мире. О женщине написали СМИ, в частности в пятницу, 24 марта, The Sun.

Заклина (полное имя женщины неизвестно) регулярно публикует фотографии, на которых примеряет модные образы и демонстрирует свои аксессуары. Съемки проходят в различных городах Италии. За обновлениями на ее странице в Instagram следят более 158 тысяч человек. Также у блогера есть две юные внучки, снимки с которыми она также загружает в соцсеть.

По информации The Sun, Заклина жила в Швейцарии, Франции и Польше. Женщина надеется, что своим примером вдохновит и других женщин в возрасте на поддержание ухоженного внешнего вида. «Моя цель — пробуждать в женщинах их дикую сущность», — сказала она. Каким образом ей удается сохранять подтянутую фигуру, не сообщается.

В ноябре 2016-го стало известно, что жительнице британского города Ротерем, которая увлекается веганской и фруктовой диетами, удается выглядеть почти в два раза моложе своих лет. 46-летняя певица Белинда Уайт (Belinda White) перевела всю свою семью на правильное питание после того, как сама начала заниматься йогой.