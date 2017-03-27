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фото: Serenity Skincare

Под названием дермапланинг скрывается не очередной бьюти-тренд, а обычное бритье. При этом проводят дермапланинг исключительно женщины. Заключается процедура в соскабливании поверхностного рогового слоя кожи и пушковых волос на лице. При этом брить лицо нужно специальным скальпелем под углом 45 градусов.

ак отмечают представительницы прекрасного пола, после бритья их кожа становится гладкой и буквально сияет. Все дело в том, что такой своеобразный вид пилинга усиливает эффект от ухаживающих средств: кожа избавляется от омертвевших клеток, что дает возможность активным компонентам проникать в дерму глубже и быстрее. Это, в свою очередь, влияет и на процесс нанесения макияжа - на гладкую поверхность лица косметика наносится гораздо легче.

A post shared by Lisa Richards (@skin.boss) on Nov 21, 2016 at 8:15pm PST

По мнению британского косметолога Майкла Праджера, бритье очень напоминает процедуру микродермабразии. Оно стимулирует выработку коллагена, благодаря чему разглаживаются мелкие морщинки на лице. При этом не стоит бояться микротравм, ведь за счет коллагена клетки будут обновляться быстрее.

Проводить процедуру рекомендуется не чаще двух раз в неделю. При этом обладательницы чувствительной кожи могут брить лицо лишь один раз в неделю. В противном случае чувствительность кожи только повысится, а на лице появится раздражение.

A post shared by ∧lchemy M∧rin (@alchemymarin) on Mar 26, 2017 at 8:36am PDT

Многие женщины боятся брить лицо из-за страха ускоренного роста волос. Однако, специалисты предупреждают, что ничего подобного не произойдет. Именно поэтому большинство женщин уже давно используют дермапланинг для того, чтобы придать своей коже свежий и сияющий вид.

Источник: 4mama