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Весна уже давно наступила по календарю — хотелось бы ощутить ее прихода и в реальности. Эти идеи для маникюра помогут создать еще более цветочное настроение и, может быть, даже ускорят появление тепла, солнца и первой зелени!

Матовое покрытие

Публикация от B&K Beauty Boutique (@bandkbeauty) Фев 4 2017 в 3:26 PST

Простой способ изменить свой маникюр — добавить матовый финиш. Он смотрится стильно и оригинально. Особенно советуем испробовать его на самый классических цветах: красном, розовом или, например, белом. Вообще сейчас настоящий бум на матовые поверхности. Кажется, что все косметические бренды уже выпустили свою палитру матовых оттенков, причем не только лаков для ногтей, но и помад, и блесков для губ. Попробуйте и вы!

Металлик

Публикация от Preilės Pasaulis (@preilespasaulis) Ноя 25 2016 в 12:12 PST

Золото, серебро, бронза — все эти цвета особенно актуальны на ногтях этой весной. Если вы не готовы покрыть все ногти металлическими оттенками, начните с комбинаций с более простыми и понятными цветами. Зеркальный, почти стальной блеск на ногтях моментально приковывает взгляды и, что немаловажно, идеально сочетается с любым нарядом.

Омбре

Публикация от Naila (@thedoggiestyles) Фев 25 2017 в 10:10 PST

Тренд на плавный переход цвета актуален вот уже несколько сезонов. Весной предлагаем играть с белым цветом. Он, во-первых, отлично освежает весь образ. А во-вторых, светлые оттенки всегда подчеркивают достоинства рук, например, идеальную форму ногтей и общий ухоженный вид. Берите на заметку!

Геометрический дизайн

Публикация от Регина (@regina_giria) Май 23 2016 в 8:20 PDT

Сложные дизайны с участием большого количества оттенков, текстур и стразов уже давно в прошлом. Вы, конечно, можете поиграть с формой и даже отпустить более длинный свободный край. Но не увлекайтесь с дополнительными элементами на ваших ногтях. Мы рекомендуем присмотреться к тренду, который называется Graphic Touch. Пара аккуратных линий — и дизайн уже выглядит оригинальным!

Nude-маникюр

Публикация от Mariko (@tsurumari0318) Мар 28 2017 в 2:30 PDT

Оттенок тон в тон с натуральными ногтями продержится с вами дольше, ведь не будет так заметно, как отрастает ноготь. Но помимо своей практичности такой маникюр еще и очень актуален, ведь в тренде — естественность и натуральность. Как еще подчеркнуть красоту ногтей, как не розово-бежевым лаком?

Источник: PASSION.ru