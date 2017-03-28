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В минувшее воскресенье завершила свою работу XXI ежегодная международная выставка Expo Beauty 2017, которая прошла с 24 по 26 марта в выставочном зале SKONTO HALLE. Более 120 латвийских и зарубежных компаний, представляющих признанные бренды и передовые технологии со всего мира презентовали свою продукцию и услуги.

Гости выставки получили консультации профессионалов и опробовали новейшие косметологические и СПА-процедуры, приобрели косметическую продукцию и услуги по специальным ценам, приняли участие в образовательных, оздоровительных и развлекательных мероприятиях для всей семьи.

Состоялась первая серия образовательных встреч “Beauty classes”, в которых приняли участие ведущие специалисты современных beauty-направлений. Своими знаниями и опытом поделились: предприниматель Андрей Сильченко, имиджмейкер Уна Бернатовича, дерматолог Раймонд Карлс, специалист по пластическому гриму Роман Кабошко, специалист по мануальной пластике и фитнесу лица Лариса Витвинова, косметолог Алена Соха, визажисты Ева Страутмале, Лаура Валута, Юлия Монголка и многие другие.

на фото: визажист Юлия Монголка

на фото: специалист по пластическому гриму Роман Кабошко

Организаторы и участники положительно оценили формат подобных встреч и планируют в следущем году продолжить начинание. На протяжении всех трех дней выставки профессиональные парикмахеры, визажисты и CПА специалисты демонстрировали на конкурсных площадках самые современные и креативные техники работы.

Свои заслуженные награды и овации получили победители конкурса «Креативный Make-uр», “I независимого Балтийского конкурса по перманентному макияжу”, «Открытого конкурса визажистов», «Открытого конкурса парикмахеров» и чемпионата студентов SPA SCHOOL «Аллея Мастеров».

Фотографы: Павел Анк, Portret.lv, Аркадий Глухих

Организатор выставки: компания LATEXPO