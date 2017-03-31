Визажист Лара Пудовская: 5 любимых бьюти-средств в моей косметичке Фото: atellierkosmetic.it, callmemaddie.com, makeupandbeauty.com, assets.thebodyshop.com 4 Woman | Фото: atellierkosmetic.it, callmemaddie.com, makeupandbeauty.com, assets.thebodyshop.com А что у вас поселилось в косметичке? Ну, кроме сломанного карандаша для бровей и пустой коробочки из-под теней? А вдруг пора обновить ассортимент? Тогда наша подсказка вам в помощь! Лара Пудовская Визажист (dasist.style) Поэтому мы вновь продолжаем радовать своих читательниц бьюти-новинками, о существовании которых, может быть, вы даже и не знали. Как правило, эти средства прошли боевое крещение в косметичках визажистов или тех, для кого качественный мейкап - дело привычное. В прошлый раз косметичку разбирала стилист и визажист Юлия Золберга. А потом к ней присоединилась бьюти-блогер Майя Арманева.. Теперь пришла очередь визажиста Лары Пудовской, которая отобрала свой косметический Топ-5, куда попали самые разномастные средства: от тонального крема до масла для тела. 1.The Body Shop Vitamin C Skin Boost Instant Smoother The Body Shop всегда был для меня исключительно брендом для тела. К этому призывает, в общем-то, само название. Но именно средство мне подарила подруга, я благодарно приняла и, как истинный экспериментатор, не стала откладывать тестирование в долгий ящик. Как видите, оно прошло успешно, и этот серум даже попал в мои 5 фаворитов. Что мне нравится в нем больше всего? Приятный цитрусовый запах и его способность делать кожу шелковистой, более гладкой и здоровой. Только имейте в виду, что cредство содержит ударную дозу витамина C, на дворе весна и скоро лето, поэтому, при использовании серума стоит усилить SPF защиту лица.

2.POSH Waterproof & Creamy Lip liner

Эти карандаши я нашла на выставке EXPO Beauty. Мое внимание привлекло смелое заявление о том, что карандаш продержится на губах до 18 часов. "Ха!" - подумала я и, надев свое всем известное скептическое лицо напала на мальчика-консультанта. Гордо накрасив губы карандашом-тестером в 11 утра и, пригрозив разоблачением, ушла.

Результат: конечно не в первозданном, но вполне себе приемлемом виде карандаш остался на моих губах примерно до 18 часов - достаточно внушительный для подобного продукта срок! Кстати, с того дня около 10 карандашей POSH разных оттенков живут в моем чемодане визажиста.

3.Make-Up Atelier Paris Moisturizing Base

Этой зимой я столкнулась с нетипичной для моей кожи проблемой - она стала пугающе сухой. Не могу сказать, что конкретно помогло мне избавиться от проблемы, так как нападение было агрессивным и очень мощным.

Увлажняющей базе Make-Up Atelier Paris я благодарна за то, что она быстро и эффективно избавляла меня от мучительного ощущения стянутости кожи лица на протяжении всего дня.

4.Model Launcher Highlighter

Я очень люблю хайлайтеры. Любые. Можно сказать, что я - хайлайтеровый маньяк. Поэтому я скупила все громкие и не очень новинки, нашла массу сатиновых теней для век, которые использую для высветления скул и других частей лица, иногда смешиваю несколько продуктов, но мне все мало!

На фоне всего этого хайлайт-безумия, у меня каким-то образом появился стик от Model Launcher. И его я уже обновляла целых три раза. Чем он так хорош? Удобная упаковка - для его нанесения не нужны кисти, кремовая основа не подчеркивает сухость и морщинки, плюс идеальный (в моем случае) холодный оттенок.

5. Dove DermaSpa Goodness³ Body Oil

Понятно, что кожу тела нужно не только питать и придавать ей здоровый оттенок, но и подсвечивать. Поэтому, если вам надоело ходить и блестеть как новогодняя елка, то Dove DermaSpa Goodness³ Body Oil - идеальное средство для придания коже здорового glow эффекта. Более того, оно реально увлажняет и питает кожу, а также имеет еле уловимый приятный запах. Совет: время от времени продается с ощутимой скидкой, запасайтесь впрок!