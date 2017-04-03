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фото: https://www.instagram.com/aeriereal/

Бренд нижнего белья и купальников Aerie уже несколько лет поддерживает девушек с нестандартной фигурой. Последняя рекламная кампания Happy Swim, помимо постановочных кадров, содержит и фото обычных девушек из Instagram. Все желающие могут запостить свой снимок в купальнике с хэштегом #AerieREAL.

Публикация от Ashleigh Dunn (@ashleigh_dunn_) Апр 2 2017 в 9:52 PDT

Публикация от Damaris Ossa (@dreamaris) Апр 2 2017 в 9:05 PDT

Публикация от Lauren Michelle Timm (@neruaelle) Апр 2 2017 в 4:47 PDT

Позитивное отношение к своему телу – это то, что проповедует демократичный бренд, подкрепляя свои постулаты делом. И не только производством стильных купальников и нижнего белья для девушек с разными типами фигуры.

Публикация от Emma (@emmahoarty) Апр 2 2017 в 10:50 PDT

Публикация от @americaneagleisrael Апр 3 2017 в 12:53 PDT

Уже второй год бренд проводит акцию Love The Swim You're In. Она призвана собрать деньги в фонд National Eating Disorders Association, которые помогают жертвам пищевых расстройств. Для этого просто нужно сделать своей фото в купальнике и поставить хэштег. За каждый снимок бренд отдает в фонд по 1 доллару.

Источник: Главком