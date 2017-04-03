Обычные девушки из Instagram приняли участие в рекламе купальников
Бренд нижнего белья и купальников Aerie уже несколько лет поддерживает девушек с нестандартной фигурой. Последняя рекламная кампания Happy Swim, помимо постановочных кадров, содержит и фото обычных девушек из Instagram. Все желающие могут запостить свой снимок в купальнике с хэштегом #AerieREAL.
Позитивное отношение к своему телу – это то, что проповедует демократичный бренд, подкрепляя свои постулаты делом. И не только производством стильных купальников и нижнего белья для девушек с разными типами фигуры.
Уже второй год бренд проводит акцию Love The Swim You're In. Она призвана собрать деньги в фонд National Eating Disorders Association, которые помогают жертвам пищевых расстройств. Для этого просто нужно сделать своей фото в купальнике и поставить хэштег. За каждый снимок бренд отдает в фонд по 1 доллару.
Источник: Главком