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Весной как никогда важно подобрать правильный уход для кожи. Эти простые правила помогут вам всегда быть красивой и ухоженной!

Бережное очищение

Весной ваша кожа требует бережного очищения: для этого подойдут мягкие скрабы и маски для лица. Воздержитесь пока от интенсивного пилинга или шлифовки, они увеличивают чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Умывание

Весна – время натуральности во всем. Поэтому долой спиртовые тоники – да здравствуют лекарственные растения! Лучший вариант – протирать лицо косметическим льдом собственного приготовления. Для его создания высушенные сборы ромашки, мяты, укропа, шалфея или коры дуба в различных комбинациях заливают горячей водой (стакан на столовую ложку сбора). Отвар настаивается в течение получаса, затем его процеживают, остужают, разливают по формочкам и помещают в холодильную камеру. Кубиками льда протирают кожу лица за исключением области вокруг глаз.

Увлажнение

Весной коже лица нужны паровые ванночки – постарайтесь посещать баню. Выбирайте увлажняющие и питающие маски для лица, действие которых направлено на ускорение регенерационных процессов кожи.

Уход за кожей вокруг глаз

Кожа век обладает минимальным естественным содержанием жиров, поэтому склонна к сухости, морщинкам и возникновению отеков. Сезонные изменения весной часто усиливают слезоточивость, что служит дополнительным раздражителем. Поэтому в уходе уделите особое внимание чувствительной коже вокруг глаз.

Правильная косметика

Пользуйтесь только качественной косметикой, подобранной в соответствии с возрастом. Использование специальных кремов от морщин допускается не ранее 25-30 лет. Для любой кожи подходят легкие гели с растительными экстрактами и витаминами, серии средств, содержащие в своей основе морепродукты.

Источник: Домашний очаг