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В прошлом сезоне в моде был нюдовый макияж, вроде бы лёгкий но всё еще заметный.

Грядущий же сезон весна-лета предлагает нам еще более лёгкий и воздушный макияж, который будет практически незаметен.

Тональные средства должны быть флюидными, не создавать эффект "маски" и всеми способами кричать о натуральности. Например, всеми полюбившийся кушон или BB-крем, немного туши и лёгкий румянец - все, вы в тренде.

Этим летом отказываемся от пудры - в моде сияющая, увлажненная кожа. Так что в помощь хайлатеры и сияющие пудры.

Сухие и кремовые текстуры используются теперь лишь для акцента: нос, скулы и немного над верхней губой, чтобы придать ей объем. Такой макияж сделает вас не только модной, но и естественно-привлекательной, по-летнему посвежевшей.

Однако сезон весна-лето 2017 дарят нам и яркие тона. Правда, красочные тени слегка растушеванные или слегка подведены прямой чертой на верхнем веке. Если же вы не сторонница цветов "вырви глаз", то самое время освоить эффект "влажное веко".

С ним, кстати, все просто. Достаточно воспользоваться глянцевыми кремовыми тенями или вовсе нанести на веко немного блеска для губ! Заодно и губы подкрасите, потому что "wet look" - тренд сезона в квадрате!

Ну и, конечно, любимая классика. Лёгкий смоуки и красная помада всё еще не покидает своих лидерских позиций. Только для этого образа выбирайте полупрозрачные тени, чтобы не переборщить с темными оттенками. Грубо говоря, на глазах должна быть лёгкая вуаль, словно вы растушевали широкую стрелку.

А вот губы - сочные алые, глубокие винные или классические красные - на любой вкус. Только не забывайте, что в этом сезоне матовая помада отдает свой чемпионский титул глянцу и сатину.

Юлия Монголка

Визажист

Фото: static.vogue.ru, chanel.com