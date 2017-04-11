Новая звезда Instagram: британская модель plus-size Искра Лоуренс (4)

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Woman | 11 апреля 2017 года, 16:05

фото: https://www.instagram.com/iskra/

Британская модель Искра Лоуренс обладает фантастическими параметрами, но из-за того, что она не может спрятаться за дорожным знаком, её окрестили моделью размера plus-size. Но Искра не обижается на это, и действительно на что может обижаться красивая женщина, имеющая более 3,3 млн подписчиков в Instagram.

На днях девушка опубликовала на своей странице в соцсети снимки, на которых она позирует в нижнем белье. Селфи мгновенно набрали более 175 тысяч лайков. В подписи к кадру британка поставила хештэг #everyBODYisbeautiful («каждое тело прекрасно»).

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В феврале стало известно, что британская plus-size-модель призвала полюбить валики жира на животе. Данное заявление Лоуренс сделала в подписи к своей фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте.

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У девушки, как уже понятно из количества подписчиков, внушительная армия поклонников, которые не перестают осыпать Искру комплиментами.

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Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Михаил Месиер1 час назад
какие-такие фантастические параметры?----обыкновенная собака---может порода какая-то редкая?----а имя вполне собачье, Искра
3
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леший1 час назад
у меня корова в деревне была----тоже на Искру, отзывалась
6
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леший54 минуты назад
...и повышенная лохматость
2
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