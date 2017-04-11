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фото: https://www.instagram.com/iskra/

Британская модель Искра Лоуренс обладает фантастическими параметрами, но из-за того, что она не может спрятаться за дорожным знаком, её окрестили моделью размера plus-size. Но Искра не обижается на это, и действительно на что может обижаться красивая женщина, имеющая более 3,3 млн подписчиков в Instagram.

На днях девушка опубликовала на своей странице в соцсети снимки, на которых она позирует в нижнем белье. Селфи мгновенно набрали более 175 тысяч лайков. В подписи к кадру британка поставила хештэг #everyBODYisbeautiful («каждое тело прекрасно»).

A post shared by i s k r a (@iskra) on Apr 9, 2017 at 5:18am PDT

В феврале стало известно, что британская plus-size-модель призвала полюбить валики жира на животе. Данное заявление Лоуренс сделала в подписи к своей фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте.

A post shared by i s k r a (@iskra) on Jan 29, 2017 at 9:54am PST

У девушки, как уже понятно из количества подписчиков, внушительная армия поклонников, которые не перестают осыпать Искру комплиментами.

A post shared by i s k r a (@iskra) on Apr 3, 2017 at 6:12pm PDT

A post shared by i s k r a (@iskra) on Apr 10, 2017 at 11:51am PDT

A post shared by i s k r a (@iskra) on Mar 30, 2017 at 10:34am PDT

A post shared by i s k r a (@iskra) on Mar 17, 2017 at 10:22am PDT