Новая звезда Instagram: британская модель plus-size Искра Лоуренс (4)
фото: https://www.instagram.com/iskra/
Британская модель Искра Лоуренс обладает фантастическими параметрами, но из-за того, что она не может спрятаться за дорожным знаком, её окрестили моделью размера plus-size. Но Искра не обижается на это, и действительно на что может обижаться красивая женщина, имеющая более 3,3 млн подписчиков в Instagram.
На днях девушка опубликовала на своей странице в соцсети снимки, на которых она позирует в нижнем белье. Селфи мгновенно набрали более 175 тысяч лайков. В подписи к кадру британка поставила хештэг #everyBODYisbeautiful («каждое тело прекрасно»).
В феврале стало известно, что британская plus-size-модель призвала полюбить валики жира на животе. Данное заявление Лоуренс сделала в подписи к своей фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте.
У девушки, как уже понятно из количества подписчиков, внушительная армия поклонников, которые не перестают осыпать Искру комплиментами.