Телеведущая Майя Силова: 5 любимых бьюти-средств в моей косметичке
Майя Силова - одна из самых популярных светских личностей. Телеведущая, журналист, модель и просто красивая девушка, которая уже несколько лет гордо и заслуженно несет звание "секс-символа" нашей маленькой, но гордой страны.
И правда, стиль Майи - женственный, а сама она всегда выглядит безупречно. Секрет ее красоты в том, что он просто красивая. Но еще Майя прекрасно разбирается в бьюти-трендах и внимательно следит за новинками - издержки профессии.
Майя Силова
Телеведущая
www.instagram.com/silovamaija/
Мы попросили ее заглянуть в свое косметичку и рассказать о своих последних пяти майкап-фаворитах.
"Мне интересно узнавать о новинках, даже, если понимаю, что радикальных открытий не следует ждать каждый сезон: скорее всего, пудра из этой коллекции мало чем будет отличаться от предыдущего образца.
Но в этих коробочках, тюбиках и флакончиках есть какая то магия. Даже, если имя ее - маркетинг.
На самом деле, у меня не одна, а несколько косметичек: для дневного, вечернего мейкапа и отдельно - для сьемок.
В последней лидирующее место занимает профессиональная декоративная косметика MAC, Bobbi Brown, Make up Forever и др. Но для вас я подобрала косметику из моего дневного набора, сократив его до пятерки любимчиков.
1. Помада YSL The Mats Rouge Pur Couture
Приятная текстура, помада с легким матовым эффектом, которая не сушит губы и хороша даже без контурного карандаша.
2. Пудра Dolce&Gabbana Contour Duo
Это светоотражающая пудра и румяна/бронзер в одном. Приятный запах, бархатистая текстура и удивительно прекрасный результат. С легкостью можно регулировать интенсивность, сохраняя плавный переход линий.
3. Clear Brow Gel Anastasia Beverly Hills
Прозрачный гель для бровей дарит какое-то чувство завершенности макияжа. Кстати, в юности, аналог этого продукта первым поселился среди моей "детской" косметики.
Может быть, поэтому у меня такие приятные эмоции от этого процесса.
4. Surratt Beauty
Сам бренд и коллекцию In the shadows открыла для себя год назад.
Тогда же и поняла, что это прекрасный вариант, как для дневного, так и для вечернего мейка - результат получается естественным и эффектным одновременно.
5. Бальзам для губ Dzintars
Этот "оранжевый" флакончик, кажется, есть в сумочке любой женщины и даже детей - он прекрасно увлажняет и смягчает губы, причем делает это быстро, надолго и готовит "базу" для нанесения губной помады.