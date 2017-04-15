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Майя Силова - одна из самых популярных светских личностей. Телеведущая, журналист, модель и просто красивая девушка, которая уже несколько лет гордо и заслуженно несет звание "секс-символа" нашей маленькой, но гордой страны.

И правда, стиль Майи - женственный, а сама она всегда выглядит безупречно. Секрет ее красоты в том, что он просто красивая. Но еще Майя прекрасно разбирается в бьюти-трендах и внимательно следит за новинками - издержки профессии.

Майя Силова Телеведущая www.instagram.com/silovamaija/

Мы попросили ее заглянуть в свое косметичку и рассказать о своих последних пяти майкап-фаворитах.

"Мне интересно узнавать о новинках, даже, если понимаю, что радикальных открытий не следует ждать каждый сезон: скорее всего, пудра из этой коллекции мало чем будет отличаться от предыдущего образца.

Но в этих коробочках, тюбиках и флакончиках есть какая то магия. Даже, если имя ее - маркетинг.

На самом деле, у меня не одна, а несколько косметичек: для дневного, вечернего мейкапа и отдельно - для сьемок.

В последней лидирующее место занимает профессиональная декоративная косметика MAC, Bobbi Brown, Make up Forever и др. Но для вас я подобрала косметику из моего дневного набора, сократив его до пятерки любимчиков.

1. Помада YSL The Mats Rouge Pur Couture

Приятная текстура, помада с легким матовым эффектом, которая не сушит губы и хороша даже без контурного карандаша.

2. Пудра Dolce&Gabbana Contour Duo

Это светоотражающая пудра и румяна/бронзер в одном. Приятный запах, бархатистая текстура и удивительно прекрасный результат. С легкостью можно регулировать интенсивность, сохраняя плавный переход линий.

3. Clear Brow Gel Anastasia Beverly Hills

Прозрачный гель для бровей дарит какое-то чувство завершенности макияжа. Кстати, в юности, аналог этого продукта первым поселился среди моей "детской" косметики.

Может быть, поэтому у меня такие приятные эмоции от этого процесса.

4. Surratt Beauty

Сам бренд и коллекцию In the shadows открыла для себя год назад.

Тогда же и поняла, что это прекрасный вариант, как для дневного, так и для вечернего мейка - результат получается естественным и эффектным одновременно.

5. Бальзам для губ Dzintars

Этот "оранжевый" флакончик, кажется, есть в сумочке любой женщины и даже детей - он прекрасно увлажняет и смягчает губы, причем делает это быстро, надолго и готовит "базу" для нанесения губной помады.