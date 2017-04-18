Новый тренд: джинсы с молнией на ягодицах (1)

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Woman | 18 апреля 2017 года, 15:27

фото: instagram.com/vetements_official

В мире моды грядет джинсовая революция, которую подготовил дизайнер скандального бренда Vetements Демна Гвасалия. Совместно с маркой Levi’s он придумал и выпустил неоднозначную модель джинсов.

Дело в том, что у этой модели молния находится на ягодицах. На официальной странице Vetements в Instagram демонстрируется, как ей пользоваться.

Новый образ получил тысячи восторженных комментариев: «Это будущее джинсов», «Очень сексуально», «Я уже хочу такие джинсы», «Это то, чего хотят все мужчина мира». Но нашлись и противники новинки: «Очень глупо, их должны носить люди без самоуважения», «Это шутка?», «Только один вопрос: «Зачем?»

Новая модель уже появилась в продаже, и, вероятно, самые смелые скоро будут демонстрировать джинсы Vetements на улицах города.

Источник: Cosmo.ru
Комментарии 1
зато ты можешь повыделываться в моднючих штанах прямо щас2 часа назад
Надев свои уже имеющиеся задом наперёд. Ну, или передом назад.
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