Woman |

фото: instagram.com/vetements_official

В мире моды грядет джинсовая революция, которую подготовил дизайнер скандального бренда Vetements Демна Гвасалия. Совместно с маркой Levi’s он придумал и выпустил неоднозначную модель джинсов.

A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Apr 5, 2017 at 5:20am PDT

Дело в том, что у этой модели молния находится на ягодицах. На официальной странице Vetements в Instagram демонстрируется, как ей пользоваться.

A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Apr 17, 2017 at 1:42am PDT

Новый образ получил тысячи восторженных комментариев: «Это будущее джинсов», «Очень сексуально», «Я уже хочу такие джинсы», «Это то, чего хотят все мужчина мира». Но нашлись и противники новинки: «Очень глупо, их должны носить люди без самоуважения», «Это шутка?», «Только один вопрос: «Зачем?»

A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Apr 14, 2017 at 4:03pm PDT

Новая модель уже появилась в продаже, и, вероятно, самые смелые скоро будут демонстрировать джинсы Vetements на улицах города.