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Редакция Mixnews объявляет новый весенний конкурс! Выполните несколько простых условий и выигрывайте замечательный набор косметики Kivvi, куда входит мармелад для губ "Лимон", а также мармелад для тела "Бергамот и литсея кубеба".

Редко приходится видеть более богатый состав веществ, чем в продуктах Kivvi Organic Cosmetics! В каждом средстве используются в среднем 50 составных компонентов. Это международно-сертифицированные исходные продукты, которые закупаются у различных поставщиков разных стран. Продукты Kivvi Organic Cosmetics содержат большей частью экстракты растений и масла, которые доступны в нашей природной широте: подорожник, клюква, яблоки, огуречная трава, черная смородина, малина, ростки пшеницы, семена конопли, березовые почки, шиповник, ромашка, ослинник и т.д

Неиссякаемый элемент в продуктах Kivvi Organic Cosmetics – это масло семян киви, благодаря которым предприятие и взяло свое название. Новейшие исследования показывают, что масло семян киви одно из самых ценных и действенных компонентов косметики, которое обладает рядом преимуществ – оно обладает свойствами антиоксиданта и замедляет старение, масло восстанавливает клетки кожи и увлажняет ее.

Продукты Kivvi Organic Cosmetics доступны в магазине Stockmann и в сети аптек Latvijas aptiekas.

Чтобы выиграть набор косметики нужно пройти по этой ссылке и выполнить два простых условия:

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Поторопитесь! Имя счастливчика мы узнаем уже 21 апреля! Розыгрыш приза состоится в прямом эфире радио MIX FM. Желаем удачи!