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фото: Caters New Agensy

25-летняя Энам Хейкинз рассказала журналистам, что в семь лет на ее коже появились и стали расти светлые пятна. Школьники издевались над ее необычной внешностью и травили девочку. «В школе одноклассники не подходили ко мне, потому что думали, что это заразно», — вспоминает она.

Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Сен 16 2016 в 6:29 PDT

Проблемы не закончились, когда Энам выросла. Ей не удавалось наладить личную жизнь, потому что ухажеры стеснялись показываться с ней на людях. «Я была ужасно подавлена, но пять лет назад решила: хватит», — рассказала она Daily Mail. Девушка пришла к выводу, что нужно смириться со своей внешностью и перестать беспокоиться о болезни.

Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Сен 11 2016 в 6:26 PDT

Когда Энам училась на медсестру, она поехала на конференцию по витилиго. Там на нее обратили внимание скауты модельного агентства. Девушку стали приглашать на съемки для журналов и модных брендов.

Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Июл 27 2016 в 1:39 PDT

Витилиго — нарушение пигментации, приводящее к исчезновению меланина на некоторых участках кожи. Ему подвержены около одного процента жителей планеты. Болезнь плохо изучена и не имеет надежных методов лечения.