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Жанна Дубска - стилист с мировым именем. Появляться перед клиентами и на светских мероприятиях — часть ее работы, поэтому и выглядеть ей нужно всегда эффектно.

Хотя Жанна — образец настоящей женщины, которая даже в булочную поедет, если не на такси, то покорректируя цвет лица румянами. Cловом, пятерка любимчиков из косметички Жанны Дубской

Жанна Дубска Стилист

«Я не люблю тратить много времени на уход, поэтому всегда выбираю продукты, которые позволят мне получить максимальный результат при минимальных усилиях.

Поэтому, если это помада, то это именно моя помада, именно моего тона и она будет долго держаться и эффектно выглядеть.

А тональные средства сейчас прекрасного качества, хорошо ложатся тонким слоем, не создают ощущение маски на лице и иногда их можно нанести как крем.

Люблю средства 2 в 1 или продукты, содержащие много пигмента, чтобы самой определять чистоту и интенсивность оттенка.»

1.Inglot Cosmetics Lipstick 423 Matte

Помада для губ Inglot подошла мне в двух оттенках — 421 и 423. И она сейчас у меня в фаворитах.

А к помадам я требовательна — куплю только тогда, когда ее нанесу, а потом попью, поем и поцелуюсь. Если тон не стерся — мы с ней подружимся. Потому что помаду я наношу всегда, каждый день, по случаю и без повода, например, на тренировку или даже тогда, когда нет никаких встреч.

2.YSL Baby Doll Kiss & Blush

Румяна — обязательно и всегда. Даже когда выношу мусор. Даже, когда вообще не крашусь. Могу не класть тональную основу или пудру, но румяна — маст хэв.

Потому что именно румяна помогают выглядеть хорошо отдохнувшей. Могу нанести румяна даже вслепую. Потому что когда я подойду к зеркалу, на меня уже будет смотреть я свежая и красивая. Ведь первый зритель, который меня встречается — я сама, в зеркале.

3.Карандаш для бровей KANEBO Sensai Nr1

Брови очень делают лицо, придавая ему контрастность, а линиям — гармонию. Обратите внимание, как бесхарактерно выглядит лицо, если не оттенить блёклые брови?

Этот карандаш достаточно твердый и рисует штрихами, что позволяет линии выглядеть натурально. Более того, именно Nr1 совпадает с оттенком моих волос, а это бывает крайне редко. Поэтому образ выглядеть очень натурально.

4.Тональный крем Guerlain Baby Glow

Использую тональное средство с сиянием и UV-фильтром 25. Легкое тональное средство, которое я воспринимаю иногда вообще как крем и наношу перед любым выходом.

Gurlain Baby Glow делает кожу гладкой и награждет ее молодым сиянием. А у женщин в возрасте постепенно кожа теряет упругость и сияние, поэтому им особенно нужны средства, которые восстановят этот недостаток.

5.Матирующие салфетки MAC

Эти салфетки убирают блеск со всех участков лица и прекрасно заменяют пудру.

И для меня именно MAC — самые лучшие, потому что потрясающе выполняют свою функцию. Не зря ими пользуются почти все профессионалы и весь Голливуд.