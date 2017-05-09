Дизайн черепов британской визажистки набирает популярность в сети
Woman | 9 мая 2017 года, 15:37
Жительница Лондона приобрела популярность в соцсети Instagram после того, как начала публиковать свой дизайн черепов, которые она наносит на лицо. За обновлениями в аккаунте девушки следят более 230 тысяч человек.
Визажистка и блогер Ванесс Дэвис (Vanessa Davis) также ведет собственный YouTube-канал. Девушка снимает видеозаписи, на которых демонстрирует свою работу на дизайном черепов. Ролики набирают до четырех тысяч просмотров.
Источник: Lenta.ru