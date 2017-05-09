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фото: instagram.com/the_wigs_and_makeup_manager

Жительница Лондона приобрела популярность в соцсети Instagram после того, как начала публиковать свой дизайн черепов, которые она наносит на лицо. За обновлениями в аккаунте девушки следят более 230 тысяч человек.

Визажистка и блогер Ванесс Дэвис (Vanessa Davis) также ведет собственный YouTube-канал. Девушка снимает видеозаписи, на которых демонстрирует свою работу на дизайном черепов. Ролики набирают до четырех тысяч просмотров.

A post shared by ________VANESSA DAVIS________ (@the_wigs_and_makeup_manager) on Apr 27, 2017 at 1:52am PDT

A post shared by ________VANESSA DAVIS________ (@the_wigs_and_makeup_manager) on Apr 17, 2017 at 3:05am PDT

A post shared by ________VANESSA DAVIS________ (@the_wigs_and_makeup_manager) on Mar 26, 2017 at 1:44pm PDT

A post shared by ________VANESSA DAVIS________ (@the_wigs_and_makeup_manager) on Feb 14, 2017 at 6:03am PST