Титул "Мисс США", прошедший в Лас-Вегасе, завоевала 25-летняя темнокожая представительница округа Колумбия - физик-ядерщик Кара Маккалоу.

Маккалоу в числе одной из трех финалисток ответила на вопрос о правах на здравоохранение. По ее словам, доступное здравоохранение – привилегия тех, кто имеет работу. Ответ Маккалоу подвергли критике в соцсетях, однако нашлись и те, кто поддержал конкурсантку.

Также Маккалоу раскритиковали за то, что она считает себя не феминисткой, а сторонницей "эквализма". "Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве", – сказала она.

Теперь Маккалоу как победительница конкурса "Мисс США" представит свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Black Girl Magic Congrats to #KaraMcCullough of the District of Columbia who was crowned winner in tonight's #MissUSA pageant. pic.twitter.com/TqcASwghzQ