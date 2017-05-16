Woman |

фото: скриншот с сайта cosmo.ru

Блогер Молли Гринблат много лет страдала от акне. Однажды она узнала, что некоторые косметологи рекомендуют отказаться от умывания — и состояние кожи начнет улучшаться. Молли провела эксперимент и поделилась его результатами.

Молли Гринблат:

«У меня акне последние 5 лет. И это не просто прыщики, это настоящая проблема, и я, конечно, наблюдалась у дерматолога. Мне прописывали курсы „Роаккутана“, это мощный рецептурный препарат. Он помогал, но только пока я его принимала. Стоило сделать перерыв, и проблема возвращалась в прежнем объеме. Я перелопатила тонны сайтов и отзывов пациентов о разных схемах лечения, я перепробовала сотни косметических средств для проблемной кожи. И вот однажды я прочитала, что состояние кожи может улучшиться, если перестать умываться. Наверное, это была самая шокирующая информация, и я сейчас даже не могу ответить на вопрос, почему я решила проверить именно этот совет на себе. Но я проверила: вы сами видите результат.

фото: reddit.com

Хочу внести ясность: конечно, на мое лицо вода попадала, когда я принимала душ, например. Я не умывалась целенаправленно, не использовала ни мыло, ни очищающие пенки, гели или муссы.

Как выглядел мой ежедневный уход за кожей:

Утром:

Принимаю душ, использую гель для душа для тела, лицо просто подставляю под воду, не тру руками, не использую никакие средства.

Наношу увлажняющий лосьон с SPF 30.

Вечером:

Протираю лицо мицеллярной водой.

Наношу увлажняющий крем.

Если есть высыпания, наношу на них предписанный врачом препарат.

Это все. Такой системы я придерживаюсь уже год, не принимаю никаких лекарств, не прохожу никаких косметологических процедур, не меняю рацион и не сижу на диете.

Мне кажется, фото „до“ и „после“ скажут вам больше, чем любые слова. Я надеюсь, кому-то пригодится мой опыт».

Источник: COSMO