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В ходе одного из исследований ученых Калифорнийского института было проанализировано 1 200 профилей девушек на сайте знакомств, чтобы понять, какой макияж нравится мужчинам.

Оказалось, что девушки с накрашенными глазами получают на 139% больше сообщений, любительницам помады пишут на 119% чаще, а румяные барышни на 24% обогнали своих ненарумяненных соперниц.

Это исследование развеяло миф, будто мужчинам нравятся девушки, которые совсем не пользуются косметикой. Просто мужчины за естественность. Именно поэтому некоторые модные тренды не поддаются пониманию.

Чёрная губная помада

Чёрный цвет вообще никак не совместим с цветом губ. Нотка драмы — это, может, и здорово. Но тут на губах девушки разыгрывает спектакль труппа драматического театра. Мужчины не в большом восторге от такого обилия черноты. Оставьте такие наряды готам, а готов оставьте в прошлом.

Бесконечные ресницы

Всему есть предел, и ресницам тоже. Здесь не действует правило «чем больше, тем лучше». Нужно вовремя остановиться.

Глиттер для губ

Другими словами — блёстки. Иногда они бывают настолько крупными, что выглядят неестественно. Как будто девушка только что ложкой ела кокосовую стружку. И ела очень неаккуратно.

Смоки айс

Мужчинам нравится выразительный взгляд, это бесспорно. И умеренный макияж смоки айс добавляет загадочности и соблазнительности. Но есть грань, когда роковая красотка превращается в ниндзя.

Татуаж губ

Ведь есть гораздо более щадящие способы подчеркнуть свою красоту, зачем же прибегать к таким крайним мерам?

Конечно, мужчины видят женский макияж очень по-разному. Но сходятся в одном: мейкап призван подчеркнуть, а не перечеркнуть женскую красоту.

Естественность привлекает мужчин гораздо больше, чем самый яркий и изобретательный макияж.

Хотя здесь есть один нюанс. Естественный макияж — это всё-таки один из видов мейкапа, а вовсе не полное его отсутствие.

Источник: Лайфхакер