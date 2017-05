Woman |

Летний сезон всегда отмечается не только большим количеством модных коллекций, но косметическими новинками. Чтобы не потеряться в этом многообразии - продолжаем нашу рубрику "Топ пять любимых средств в моей косметичке".

Карина Зу фешн-блогер http://instagram.com/karina_zu/

"Я точно не фанат косметики, но и в моем ассортименте есть определенные косметические средства, которые я очень люблю и, наверное, в ближайшем будущем точно от них не откажусь.

Стараюсь следить за новинками, но не скупаю всё подряд. Просто, потому что "все подряд" - недешёвое удовольствие.

Кроме того, у меня чувствительная и аллергичная кожа, а значит подобрать себе средство- не так-то просто.

В моей косметичке можно найти несколько штучек, которые использую практически каждый раз, собираясь выйти на улицу: тональный крем, тушь, гигиеническая помада, матовая помада, контурирующий стик."

1. Тональный крем Inglot No 20.

По своей текстуре основа достаточно легкая и устойчивая. Учитывая появление новинок для нанесение тональных кремов, этот тональный крем можно нанести на кожу тонким слоем всего за 2-3 минуты.

Кроме того, он идеально подходит для моей светлой кожи. Кто такой же "бледнокожий", как я, тот прекрасно знает, насколько проблематично подобрать тон флюида.

2. Oriflame The One Wonderlash 5 in 1

Я не особо ведусь на рекламу косметических средств на просторах интернета. Лучше прислушаюсь к мнению визажиста. Так, однажды открыла для себя совсем недорогой продукт – тушь от Oriflame The One Wonderlash 5 in 1.

Нравится, что кисточка чем-то похожа на расческу. Тем самым удается добиться эффекта пушистых ресничек, которые между собой не склеиваются. В течение дня не осыпается и с легкостью смывается.

3. Eos lip balm

Что касается гигиенических помад, то часто их меняю. Но в последнее время подсела на шарики eos lip balm. Иногда мне кажется, что пользуюсь ей не для того, чтобы увлажнить губы, а для того, чтобы её съесть, так как у этой помадки сладковатый вкус.

Использую ее в течение дня, даже если нахожусь дома. В зимний период такая помада быстро расходуется, так как ввиду морозов, губы сушатся и обветриваются. Следовательно, их надо увлажнять.

4. Матовая помада от Inglot No 411

Матовая помада от Inglot No 411 – это one love. Совершенно случайно купила ее года 2-3 назад и с того момента она в фаворитах. Именно этот оттенок идеально подходит и для дневного, и для легкого вечернего макияжа.

Даже на свадьбу в качестве помады предпочла именно этот оттенок. Что касается текстуры, то помада достаточно сухая, поэтому за пять минут до наненсения тонким слоем наношу бальзам для губ. Зато продержится весь день, всю ночь и следов нигде не оставит.

5. Контурирующий стик от Maybelline

Контурирующий стик от Maybelline использую только в качестве румян. При нанесении этих полосочек вдоль скул, ощущаю себя Рембо. Нравится, что легкая текстура достаточно просто растушевывается кисточкой для румян.

Если мне кажется, что скулы получились слишком яркими, то просто убираю излишек. Нравится, что стик разделен на две части: светлую и темную сторону. Светлой скрываю круги под глазами, а темной подчеркиваю скулы. Единственный минусом - нестойкий и часто требует "апргрейда".