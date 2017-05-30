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фото: instagram.com/nita_kuzmina

Никого не удивляет, когда на странички голливудских звезд, популярных телеведущих или известных певиц подписываются миллионы поклонников. Но эти девушки обошли многих всемирно известных личностей по числу подписчиков! В чем их секрет?

Светлана Билялова — 5,2 миллионов подписчиков

A post shared by Sveta Bilyalova (@svetabily) on Mar 3, 2017 at 6:47am PST

Кто такая: родилась в 1989 году в Москве. Рост — 166 см, параметры — 89−59−88. Светлана закончила РУДН и получила диплом специалиста по связям с общественностью. Но по профессии Светлана никогда не работала, свое предпочтение она отдала модельной сфере. Родители оплатили ей модельную школу и различные манипуляции со внешностью (точно известно о пластике носа, груди и губ). Позже Светлана стала работать с модельной студией MAVRIN, но успела попробовать свои силы и в съёмке видеоклипов у популярных исполнителей. Так, например, она сыграла эпизодическую роль в клипе у Тимати и MC DONI.

Что выкладывает: откровенные фото.

A post shared by Sveta Bilyalova (@svetabily) on Dec 8, 2016 at 3:17am PST

Виктория Одинцова — 3,8 миллиона подписчиков

A post shared by VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova) on May 26, 2017 at 7:46am PDT

Кто такая: Виктория Одинцова родилась 15 ноября 1993 года в Санкт-Петербурге. В модельное агентство Вика попала в 17 лет, почти сразу начала участвовать в фотосессиях и модных показах. Спустя три года её фотографии заметил основатель студии MAVRIN, и карьера пошла в гору: летом 2015 года Одинцова попала на обложку мужского журнала Playboy. Но в действительности весь мир узнал о Виктории после рискованных съемок в Дубае в январе этого года. Девушка повисла над пропастью без всякой страховки. Под ней было несколько сотен метров, а сама она крепко держалась за руку руфера Олега, не имея никакой страховки. Для того чтобы доказать публике, что это всё происходило на самом деле, Одинцова загрузила в сеть фотографии с разных ракурсов, а немного позже вышло видео:

Что выкладывает: откровенные фото.

A post shared by VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova) on May 24, 2017 at 8:41am PDT

Анюта Рай — 2,5 миллиона подписчиков

A post shared by @anyuta_rai on May 29, 2017 at 7:41am PDT

Кто такая: Анюта Рай, урожденная Анна Вячеславовна Харахашева, родилась в Екатеринбурге и с самого детства мечтала стать известной. Поставив однажды перед собой цель, она пообещала, что добьётся её любой ценой. На одном из кастингов ей повезло, ее заметили, потом поступили и другие интересные предложения, и в результате Анне довелось поработать с такими фотографами, как Юлия Ромашина, Мария Бутенец, Николай Тихомиров, Натали Литвинова и Ирина Новикова. Пластические операции и манипуляции со внешностью — это именно те темы бурных обсуждений, которые сделали Анюту Рай в какой-то степени скандально известной моделью. Подписчики до сих пор ломают голову, перенесла ли Аня множество операций или это просто мастерство ракурсов и фоторедакторов, ведь девушку то и дело уличают в чрезмерной обработке своих фотографий. На снимках постоянно «плывут» стены и двери.

Что выкладывает: откровенные фото.

A post shared by @anyuta_rai on May 28, 2017 at 11:46am PDT

Галина Миграева — 2,3 миллиона подписчиков

A post shared by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on May 26, 2017 at 8:43am PDT

Кто такая: простая девушка из Перми не скрывает, что сознательно шла к интернет-успеху, и теперь с удовольствием пожинает плоды своих «трудов». Красивое декольте, пухлые губки бантиком и более 90% всех выкладываемых фотографий непременно в белье или миниатюрном бикини. В результате нескольких пластических операций Галина добилась максимально возможного сходства со своим кумиром — Анджелиной Джоли. Впрочем, сама девушка утверждает, что никак не корректировала внешность.

Что выкладывает: откровенные фото.

A post shared by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on May 10, 2017 at 4:01am PDT

Нита Кузьмина — 1,4 миллион подписчиков

A post shared by Nita Kuzmina (@nita_kuzmina) on May 28, 2017 at 5:44am PDT

Настоящая популярность пришла к модели во время участия в телевизионном проекте «Каникулы в Мексике-2». Её прозвали Вишенкой за татуировку на попе и запомнили по яркому роману с Джексоном (Евгением Кожуховым).Съёмки в реалити-шоу стали шагом на пути к популярности. Нита работала эскорт-моделью в агентстве Queens Palace, зимой 2015 года она приняла участие в провокационной фотосъёмке, приуроченной к выходу кинокартины «50 оттенков серого». Нита признаётся, что модельный бизнес не ее мечта, и надеется освоить актерское мастерство: «Я стремлюсь стать актрисой. Меня очень вдохновляет образ Лары Крофт, но, скорее всего, я бы не отказалась и от сексуальных сцен».

Что выкладывает: откровенные фото.

A post shared by Nita Kuzmina (@nita_kuzmina) on May 22, 2017 at 4:21am PDT

Источник: COSMOPOLITAN