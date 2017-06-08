Мусульманки, виртуозно владеющие искусством макияжа, покоряют соцсети
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты. Одну из них, Худу Каттан, даже включили в список 30 самых влиятельных блогеров года по версии Forbes.
«Лента.ру» изучила исламский феномен и выявила популярных Instagram-персонажей, демонстрирующих фолловерам, что хиджаб совершенно не помеха красоте.
Сабина Ханнан
У Сабины Ханнан из Великобритании 300 тысяч подписчиков в Instagram. Она всегда носит хиджаб или какой-нибудь другой головной убор, полностью прикрывающий волосы. Но лицо, наоборот, оказывается в центре внимания из-за очень броских образов, которые создает Ханнан с помощью косметики.
Фатима
В аккаунте Фатимы можно застрять надолго, восхищаясь мастерством мейкапа.
Девушка успешно использует образы магрибской принцессы в чадре, чтобы подчеркнуть красоту макияжа глаз.
На страницу подписаны порядка 70 тысяч человек.
Румена Бегум
24-летняя британка ведет блог в Instagram, где у нее 425 тысяч подписчиков, и канал на YouTube, который называется Getting Ready With Me. В офлайне она востребованный и вечно занятой визажист.
Румена специализируется на супергламурных образах для вечеринок, свадеб и других мероприятий.
Нура Афиа
У этой американки из города Денвер (штат Колорадо) марокканские, ливийские и швейцарские корни. В Instagram у нее 350 тысяч подписчиков.
Онлайн-популярность принесла блогеру контракт с косметической маркой Covergirl. Афиа стала первой мусульманкой, которая будет рекламировать продукцию бренда. Вместе с Софией Вергар, Кэти Перри и другими знаменитостями она примет участие в кампании за равенство и разнообразие в вопросах красоты #LashEquality.
Басма К
Басма К всегда носит платок, но зато много экспериментирует со своей яркой внешностью с помощью косметики.
Живет в Лондоне. У нее около 400 тысяч фолловеров.
Таманна Роашан
Автор микроблога Dress Your Face располагает аудиторией в 2,6 миллиона человек.
Таманна живет в Лос-Анджелесе и не носит хиджаб. Для своих поклонниц визажистка регулярно проводит мастер-классы в офлайне, где делится знаниями и практическими навыками.
Шад Баталь
Любительница косметики из Судана лишь недавно решила, что хочет носить хиджаб, а вот мейкапом увлекается давно. У нее около 80 тысяч поклонников в Instagram.
Подписчики восхищаются умением девушки придать сияние коже с помощью тональных средств и хайлайтеров.
Источник: Lenta.ru