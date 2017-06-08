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фото: instagram.com/rumena_101

Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты. Одну из них, Худу Каттан, даже включили в список 30 самых влиятельных блогеров года по версии Forbes.

«Лента.ру» изучила исламский феномен и выявила популярных Instagram-персонажей, демонстрирующих фолловерам, что хиджаб совершенно не помеха красоте.

Сабина Ханнан

У Сабины Ханнан из Великобритании 300 тысяч подписчиков в Instagram. Она всегда носит хиджаб или какой-нибудь другой головной убор, полностью прикрывающий волосы. Но лицо, наоборот, оказывается в центре внимания из-за очень броских образов, которые создает Ханнан с помощью косметики.

A post shared by S A B I N A H A N N A N (@sabinahannan) on May 29, 2017 at 11:30am PDT

Фатима

В аккаунте Фатимы можно застрять надолго, восхищаясь мастерством мейкапа.

A post shared by Fatimah (@arabbarbie18) on Apr 3, 2017 at 12:58pm PDT

Девушка успешно использует образы магрибской принцессы в чадре, чтобы подчеркнуть красоту макияжа глаз.

На страницу подписаны порядка 70 тысяч человек.

Румена Бегум

24-летняя британка ведет блог в Instagram, где у нее 425 тысяч подписчиков, и канал на YouTube, который называется Getting Ready With Me. В офлайне она востребованный и вечно занятой визажист.

A post shared by R⃒ U M E N A - B⃒ E G U M (@rumena_101) on May 29, 2017 at 3:51pm PDT

Румена специализируется на супергламурных образах для вечеринок, свадеб и других мероприятий.

Нура Афиа

У этой американки из города Денвер (штат Колорадо) марокканские, ливийские и швейцарские корни. В Instagram у нее 350 тысяч подписчиков.

A post shared by Nura Afia (@nuralailalov) on May 17, 2017 at 11:58pm PDT

Онлайн-популярность принесла блогеру контракт с косметической маркой Covergirl. Афиа стала первой мусульманкой, которая будет рекламировать продукцию бренда. Вместе с Софией Вергар, Кэти Перри и другими знаменитостями она примет участие в кампании за равенство и разнообразие в вопросах красоты #LashEquality.

Басма К

Басма К всегда носит платок, но зато много экспериментирует со своей яркой внешностью с помощью косметики.

A post shared by Basma K (@basma_k) on May 29, 2017 at 10:13am PDT

Живет в Лондоне. У нее около 400 тысяч фолловеров.

Таманна Роашан

Автор микроблога Dress Your Face располагает аудиторией в 2,6 миллиона человек.

A post shared by Tamanna Roashan (@dressyourface) on May 27, 2017 at 3:11pm PDT

Таманна живет в Лос-Анджелесе и не носит хиджаб. Для своих поклонниц визажистка регулярно проводит мастер-классы в офлайне, где делится знаниями и практическими навыками.

Шад Баталь

Любительница косметики из Судана лишь недавно решила, что хочет носить хиджаб, а вот мейкапом увлекается давно. У нее около 80 тысяч поклонников в Instagram.

A post shared by Shahd Batal (@shahdbatal) on Mar 21, 2017 at 11:17am PDT

Подписчики восхищаются умением девушки придать сияние коже с помощью тональных средств и хайлайтеров.

Источник: Lenta.ru