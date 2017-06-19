Красота вне размеров: модель plus-size опубликовала новое фото в купальнике
Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась на пляже в купальнике для журнала Glamour. Кадр, сделанный для издания, манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.
В рамках фотосессии модель позировала с пальмовыми листьями на голове. В подписи к кадру Грэм указала хэштег #beautybeyondsize («красота вне размеров»). Снимок набрал более 200 тысяч лайков в соцсети.
Всего за обновлениями на странице Грэм в Instagram следят более 4,4 миллиона пользователей.
Ранее в июне стало известно, что две модели plus-size приняли участие в съемке для итальянской версии журнала Vogue. Уроженка Дублина Тиа Даффи и манекенщица Кэрин Индер приняли участие в кампании издания под хештегом #BeBodyAware («Знай тело»). Женщины отказались скрывать свои несовершенства, в том числе целлюлит.
Источник: Lenta.ru