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фото: https://www.instagram.com/theashleygraham

Модель plus-size («с формами») Эшли Грэм снялась на пляже в купальнике для журнала Glamour. Кадр, сделанный для издания, манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.

В рамках фотосессии модель позировала с пальмовыми листьями на голове. В подписи к кадру Грэм указала хэштег #beautybeyondsize («красота вне размеров»). Снимок набрал более 200 тысяч лайков в соцсети.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Июн 15 2017 в 6:51 PDT

Всего за обновлениями на странице Грэм в Instagram следят более 4,4 миллиона пользователей.

Ранее в июне стало известно, что две модели plus-size приняли участие в съемке для итальянской версии журнала Vogue. Уроженка Дублина Тиа Даффи и манекенщица Кэрин Индер приняли участие в кампании издания под хештегом #BeBodyAware («Знай тело»). Женщины отказались скрывать свои несовершенства, в том числе целлюлит.

Источник: Lenta.ru