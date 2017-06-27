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Летом особенно часто хочется менять цвет ногтей и выбирать при этом новые и яркие решения. В теплое время года мы всегда готовы к бьюти-экспериментам, например, к ярко-голубой подводке или розовым прядям. Почему бы не попробовать что-то новое и на ногтях?

Мраморный эффект

Мраморный маникюр одинаково интересно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Всевозможные разводы, создаваемые с помощью контрастных цветов, всегда выглядят по-новому, так как невозможно сделать все ногти идентичными. Этот маникюр еще называют водным, так как разводы без главного ингредиента просто не получить. Попробуйте летом все светлые оттенки, а если понравится, то к осени перейдете и на более темный мрамор!

A post shared by Kelly Mann (@keli1423) on Jun 27, 2017 at 4:13am PDT

Металлический отблеск

Balmain, Dior и Chanel признались в любви к металлическому блеску в своих последних коллекциях. Подчеркнуть знакомство с ведущими брендами мира можно и с помощью ногтей — выбирайте бледную сталь и розовое золото для маникюра!

A post shared by Sylwia Bożek-Węc (@macccronn) on Jun 26, 2017 at 4:22am PDT

Анималистичный принт

Saint Laurent продолжает пропагандировать леопардовую расцветку и расцветку «под зебру». Этому модному Дому точно можно доверять в вопросах классных трендов — попробуйте! Будет необычно, круто и (на удивление) универсально! Такой маникюр или педикюр подойдет практически к любому стилю одежды.

A post shared by @nailsby.kd on Jun 21, 2017 at 10:10am PDT

Стиль negative space

Для этого направления характерна прозрачная база, которая наносится на всю ногтевую пластину. Затем нейл-мастер делает графичные элементы, ставит точку или и вовсе добавляет мазок цветного лака. Так рождается дизайн, напоминающий калейдоскоп.

A post shared by Ashley Ballard (@itsashnails) on Jun 26, 2017 at 5:42pm PDT

Варианты с градиентом

Не можете долго определиться с цветом лака? Просто объедините сразу несколько в формате омбре. Кстати, если замешать основной цвет с тем, что будет в тон вашей ногтевой пластине, то можно продлить жизнь маникюру минимум на неделю.

A post shared by 彡 N ▲ ! L S 彡 (@nails_zsa) on Jun 27, 2017 at 12:02am PDT

Nude маникюр

Естественность все еще остается главным и самым приятным трендом в индустрии красоты. Подчеркивать все лучшее, что дала нам природа, — не это ли истинная красота? Вот и в маникюре и педикюре особым спросом пользуются оттенки бежевого, нежно-розового.

A post shared by Екатерина (@yournails_evp) on Jun 27, 2017 at 4:19am PDT

Источник: passion.ru