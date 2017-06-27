Мрамор, градиент и не только: свежие идеи для летнего маникюра
Летом особенно часто хочется менять цвет ногтей и выбирать при этом новые и яркие решения. В теплое время года мы всегда готовы к бьюти-экспериментам, например, к ярко-голубой подводке или розовым прядям. Почему бы не попробовать что-то новое и на ногтях?
Мраморный эффект
Мраморный маникюр одинаково интересно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Всевозможные разводы, создаваемые с помощью контрастных цветов, всегда выглядят по-новому, так как невозможно сделать все ногти идентичными. Этот маникюр еще называют водным, так как разводы без главного ингредиента просто не получить. Попробуйте летом все светлые оттенки, а если понравится, то к осени перейдете и на более темный мрамор!
Металлический отблеск
Balmain, Dior и Chanel признались в любви к металлическому блеску в своих последних коллекциях. Подчеркнуть знакомство с ведущими брендами мира можно и с помощью ногтей — выбирайте бледную сталь и розовое золото для маникюра!
Анималистичный принт
Saint Laurent продолжает пропагандировать леопардовую расцветку и расцветку «под зебру». Этому модному Дому точно можно доверять в вопросах классных трендов — попробуйте! Будет необычно, круто и (на удивление) универсально! Такой маникюр или педикюр подойдет практически к любому стилю одежды.
Стиль negative space
Для этого направления характерна прозрачная база, которая наносится на всю ногтевую пластину. Затем нейл-мастер делает графичные элементы, ставит точку или и вовсе добавляет мазок цветного лака. Так рождается дизайн, напоминающий калейдоскоп.
Варианты с градиентом
Не можете долго определиться с цветом лака? Просто объедините сразу несколько в формате омбре. Кстати, если замешать основной цвет с тем, что будет в тон вашей ногтевой пластине, то можно продлить жизнь маникюру минимум на неделю.
Nude маникюр
Естественность все еще остается главным и самым приятным трендом в индустрии красоты. Подчеркивать все лучшее, что дала нам природа, — не это ли истинная красота? Вот и в маникюре и педикюре особым спросом пользуются оттенки бежевого, нежно-розового.
Источник: passion.ru