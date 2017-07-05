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Сейчас каждый день на полках магазинов появляются косметические новинки. Не потеряться в этом многообразие под силу немногим. Поэтому мы продолжаем собирать мнения знатоков!

Ирена Дроздова совладелица пиар-агентства Pr-līnija

История моих взаимотношений с декоративной косметикой совершенно лишена страстей и проста, как бесцветный блеск для губ.

Увы, но игроки бьюти-индустрии должны быть совершенно разочарованы во мне, как потребителе.

Меня можно смело вычеркивать из целевой аудитории таких косметических новинок, как нескончаемые палетки теней, румян и хайлайтеров с едва отличимой друг от друга палитрой, линейки разноцветных карандашей и подводок, трендовых на пару недель, несметного количества кисточек, спонжей и бьюти-блендеров всех мастей и размеров, а также продуктов из серии нашумевших «волшебных» черных масок от акне.

Такое мое относительное равнодушие к миру мейкапа позволило мне выделить основных фаворитов, которые и задержались в моей косметичке, доказав свое качество и соответствие моему представлению о макияже.

1. Lancôme Hypnose Volume-а-Porter

Мои требования к туши – добавить объем, изгиб, не склеивать ресницы и не утяжелять их.

Lancôme Hypnose Custom-Wear Volume Mascara, и Lancôme Hypnose Volume-а-Porter отлично справляются. Пользуюсь темно-коричневыми оттенками.

2. Тени для бровей MAYCHEER

Тени для бровей MAYCHEER Professional 2 Color Brow Powder Eyebrow Cake Легко и удобно наносятся, устойчивые, благодаря правильным цветовым оттенкам результат выглядит натурально и естественно.

3. Lancôme Blush Subtil

Румяна. И снова Lancôme. Lancôme Blush Subtil. В них идеально все.

Несмотря на отличную пигментацию с ними сложно переборщить, они устойчивы и практически бесконечны – пожалуй, это самый экономичный продукт из подобных, мной ранее встреченных.

4. KIKO Milano Gossamer Emotion

Помада KIKKO Milano Gossamer Emotion темно-сливового цвета –недавняя удачная находка, обеспечившая мне море комплиментов.

Я крайне редко пользуюсь яркой помадой, поэтому рада встретить «свой» цвет, в котором комфортно. К тому же помада имеет ухаживающие компоненты, заметно увляжняет и смягчает губы. Отдельный плюсик ставлю дизайну - металлический футляр с кнопкой, которая выталкивает помаду.

5. Хайлайтер-консилер MAC PREP+PRIME

Кремовый хайлайтер-консилер PREP + PRIME от Mac. Крайне полезная вещь - вполне эффективно маскирует, освежает взгляд, корректирует, при этом компактный, удобный в использовании, важно лишь правильно выбрать тон.