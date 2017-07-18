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фото: instagram.com/scarlettcostello

19-летняя Скарлетт Костелло изучает искусство в Бруклинском колледже, а также подрабатывает моделью. Фишка этой девушки в моноброви и волосатых подмышках – кого-то такие идеалы красоты шокируют, другие же восхищаются смелостью Скарлетт, которая бросает вызов всей модной индустрии.

Публикация от @scarlettcostello Янв 24 2017 в 1:08 PST

Хейтеры обзывают Скарлетт людоедом и претенциозной феминисткой, а девушка им отвечает:

Я верю, что каждый лучше всего выглядит так, как этого хотят его гены. Когда человек красив естественно, то это дает уверенность и поднимает настроение.

фото: instagram.com/scarlettcostello

Интересно, что к принятию своей моноброви Скарлетт пришла далеко не сразу. Когда ей было 15 лет, она решила, что чересчур бурная растительность над глазами – это плохо.

Скарлетт признается, что ее кумир – художница Фрида Кало, которая прославилась не только своими картинами, но и густой монобровью, а также – черными усиками.

Публикация от @scarlettcostello Янв 18 2017 в 4:43 PST

Источник: Единственная