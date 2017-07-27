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Вы относитесь к тем, кого природа обделила пухлыми губами, как у Анджелины Джоли? Вы не одна такая! Предлагаем некоторые советы, как улучшить свои данные без похода к косметологу.

Делайте пилинг

Сухая шелушащаяся кожа выглядит не очень привлекательно, особенно на губах. Вот почему не стоит пренебрегать уходом за этой частью лица. Пилинг не только удалит отмершие клетки кожи, но и ускорит циркуляцию крови. Как результат - ваши губы будут выглядеть чуть больше, чем обычно.

Пробуйте маски

Сейчас особой популярностью пользуются коллагеновые маски для губ. Для проведения процедуры сначала сделайте пилинг, затем поместите на губы маску и ждите 15 минут, пока в действие не вступят масла, гиалуроновая кислота, коллаген и другие эффективные ингредиенты, указанные на упаковке. После такого "заряда" полезных веществ ваши губы будут выглядеть просто идеально.

Выбирайте красную помаду

В то время, как нюдовые и розовые помады никак не способствуют зрительному увеличению объема губ, а темные винные или коричневые - привлекают слишком много внимания к этой не выдающейся части вашего лица, красные оттенки знают свое дело. Они дарят иллюзию сексуально припухших губ всем без исключения.

Не забывайте о блеске

Красная помада на каждый день - это уже перебор. Вы можете иметь в своем арсенале и более нежные нюдовые оттенки, но только с одной оговоркой: в пару к помаде должен идти блеск. Глянцевое покрытие увеличит тонкие губы за один легкий штрих.

Используйте хайлайтер

Не зря он призван корректировать черты лица! Капелька хайлайтера в "галочке" над верхней губой сотворит настоящее чудо - ваши губы приобретут долгожданную припухлость. Для максимального эффекта нанесите хайлайтер также на середину нижней губы. Все гениальное просто!

Источник: Marie Claire