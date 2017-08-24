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Знаменитости в бикини — тема, которая всегда вызывает неподдельный интерес со стороны интернет-пользователей.

Это на красных дорожках звезды блистают во всей красе, а на пляже некоторым из них лучше бы оставаться в тени. Лишний вес, целлюлит и другие несовершенства фигуры — еще полбеды.

Настоящую опасность в себе таит неудачно подобранный купальник. Среди самых обсуждаемых моделей этого лета — бикини-«половинки».

Пляжный наряд, наполовину открывающий грудь свой обладательницы, в 99% случаев смотрится так, будто она ошиблась то ли с размером, то ли с отделом, купив детскую модель.

Выглядит спорно и вызывает много вопросов со стороны окружающих. То же можно сказать и про купальники провокационного дизайна. Лишь на страницах глянца они смотрятся «секси», а вот на снимках папарацци вызывают скорее недоумение, а иногда — тихий ужас.

Аутфиты Анастасии Квитко, Коко Остин и Эмбер Роуз тому пример. Юмор в дизайне также не всегда бывает оправдан.

Обратите внимание на фото Келли Рипы в «волосатом» купальнике. Глядя на него, вздрагивают не только женщины, но и мужчины.

Пожалуй, самое печальное, далеко не все знаменитости адекватно воспринимают свой возраст и фигуру. Как бы ни была прекрасна Наталья Штурм в свой 51 год, абсолютно прозрачные монокини — это все же не ее.

Источник: www.woman.ru