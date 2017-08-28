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Французские специалисты рекомендуют применять специальное вещество, которое способно улучшать состояние корней волос.

Чтобы не допустить появления седины, эксперты предлагают применять шалфей, который считается хорошим средством для укрепления десен. Также он может предотвращать воспаление, уменьшает боли в горле и многое другое.

Имеется и иное свойство шалфея, утверждают врачи, - способность тонировать волосы и не допускать появления седых локонов. Требуется сделать легкий настой из яблочного уксуса, воды и листьев этого растения, все это вскипятить, остудить и наносить на волосы несколько раз в течение семи дней.

Источник: VladTime