Осенний маникюр в самых актуальных оттенках
Каждый год институт цвета Pаntone определяет, какие оттенки будут актуальными в том или ином сезоне.
Осенью 2017 по мнению экспертов института, в моде будут: красный (гренадин), нейтральный серый, синий («синий пион»), голубой («голубая лагуна»), а также: «золотистый портвейн», «балетный пуант», «сливочное масло с ромом», «затененная ель», «золотистый лайм», «осенний клен».
Конечно, лаки или гель-лаки для ногтей не смогут передать всей глубины и особенностей цвета, однако выбрав маникюр в одном из предложенных оттенков, вы всегда будете на высоте.
«Гренадин» - это насыщенный красный, который будет отлично смотреться осенью.
фото: Pinterest
«Сливочное масло с ромом» - по сути, нюдовый оттенок, который не надоест никогда.
фото: Pinterest
«Синий пион» - насыщенный синий, который не выходит из трендов маникюра уже несколько сезонов.
фото: Pinterest
Серый маникюр осень 2017 может быть любого оттенка и любой насыщенности – все зависит только от вас.
фото: Pinterest
«Затемненная ель» - темный насыщенный оттенок, который обязательно будет поднимать вам настроение в конце осени.
фото: Pinterest
Не выйдет из трендов и голубой маникюр.
фото: Pinterest
«Осенний клен» - это красно-оранжевый цвет, который поможет девушкам сохранить теплые оттенки на ногтях.
фото: Pinterest
Источник: Единственная