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фото: Pinterest

Каждый год институт цвета Pаntone определяет, какие оттенки будут актуальными в том или ином сезоне.

Осенью 2017 по мнению экспертов института, в моде будут: красный (гренадин), нейтральный серый, синий («синий пион»), голубой («голубая лагуна»), а также: «золотистый портвейн», «балетный пуант», «сливочное масло с ромом», «затененная ель», «золотистый лайм», «осенний клен».

Конечно, лаки или гель-лаки для ногтей не смогут передать всей глубины и особенностей цвета, однако выбрав маникюр в одном из предложенных оттенков, вы всегда будете на высоте.

«Гренадин» - это насыщенный красный, который будет отлично смотреться осенью.

фото: Pinterest

«Сливочное масло с ромом» - по сути, нюдовый оттенок, который не надоест никогда.

фото: Pinterest

«Синий пион» - насыщенный синий, который не выходит из трендов маникюра уже несколько сезонов.

фото: Pinterest

Серый маникюр осень 2017 может быть любого оттенка и любой насыщенности – все зависит только от вас.

фото: Pinterest

«Затемненная ель» - темный насыщенный оттенок, который обязательно будет поднимать вам настроение в конце осени.

фото: Pinterest

Не выйдет из трендов и голубой маникюр.

фото: Pinterest

«Осенний клен» - это красно-оранжевый цвет, который поможет девушкам сохранить теплые оттенки на ногтях.

фото: Pinterest

Источник: Единственная