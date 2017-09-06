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фото: instagram.com/claudia__.w

Индустрия красоты не стоит на месте. Представляем вашему вниманию новый тренд: волнистые брови.

Одной из первых, кто уловил новую тенденцию, стала видео-блогер Промис Таманг @promisetamang. В своем Instagram-аккаунте она называет себя "королевой преображений" - и, похоже, это недалеко от правды.

A post shared by Promise Tamang (@promisetamang) on Aug 21, 2017 at 2:41pm PDT

Свой снимок с бровями в форме волны девушка подписала: "Новый тренд? Когда вы устали быть как все. Кое-кто вдохновил меня сделать нечто особенное".

Конечно, чтобы придать бровям такую форму, вам понадобится нечто большее, чем просто карандаш. Промис Таманг сначала тщательно пригладила волосы на бровях в одном направлении, скрепив их клеем, а затем консилером закрасила часть волосков, нарисовав волну.

Другие пользовательницы Instagram тоже не стоят на месте и следуют модным тенденциям. А вы бы рискнули?

A post shared by Claudia (@claudia__.w) on Sep 5, 2017 at 9:45am PDT

Источник: Домашний очаг