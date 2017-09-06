Волнистые брови "покоряют" Instagram
Индустрия красоты не стоит на месте. Представляем вашему вниманию новый тренд: волнистые брови.
Одной из первых, кто уловил новую тенденцию, стала видео-блогер Промис Таманг @promisetamang. В своем Instagram-аккаунте она называет себя "королевой преображений" - и, похоже, это недалеко от правды.
Свой снимок с бровями в форме волны девушка подписала: "Новый тренд? Когда вы устали быть как все. Кое-кто вдохновил меня сделать нечто особенное".
Конечно, чтобы придать бровям такую форму, вам понадобится нечто большее, чем просто карандаш. Промис Таманг сначала тщательно пригладила волосы на бровях в одном направлении, скрепив их клеем, а затем консилером закрасила часть волосков, нарисовав волну.
Другие пользовательницы Instagram тоже не стоят на месте и следуют модным тенденциям. А вы бы рискнули?
Источник: Домашний очаг