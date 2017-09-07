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Женские губы – это изюминка, которая привлекает внимание всех окружающих, а также ключевой элемент любого мейк-апа. Цвета и оттенки помады могут задать тон всему макияжу и даже внешнему виду в целом. Ваше настроение, ваш стиль, ваш образ – все это можно подчеркнуть одной лишь правильно подобранной помадой.

На смену ярким и эпатажным модным цветам прошлого сезона пришли более спокойные и холодные цвета к сезону осень-зима 2017, но не обошлось и без ярких акцентов, которые будут выгодно контрастировать на фоне серых морозных дней и нескольких слоев теплой одежды.

В стиле Nude

фото: pinterest.com

Лучшие визажисты, косметологи и фэшн-эксперты всегда поддерживают натуральность в женской красоте. Это классика, которая является трендом, независимо от сезона. Нюдовая гамма помад придает лицу естественный и романтический флёр, а также помогает приобрести аристократическую бледность. Женщины, предпочитающие элегантность и изящество в своем стиле, отдают предпочтения именно этому тренду.

Почему же нюдовые оттенки так популярны? Ответ прост: бежевая помада подойдет к любому фэшн-образу и типу макияжа. Можно придерживаться легкого мейк-апа и натуральности во всём, а можно выбрать темные цвета для глаз и сыграть на контрасте цветов губ и век – выбор ваш.

Сливовый оттенок

фото: pinterest.com

Фиолетовые оттенки – это жемчужина 2017 года, в особенности в период холодных сезонов. Наиболее модный оттенок этого года – сливовый. Безусловно, это смелый цвет и к его использованию нужно подойти со всей осторожностью, но мода любит смелых. Сливовый отлично подойдет к темным цветам одежды, ярким аксессуарам и выгодно подчеркнутым глазам.

Если кто-то предпочитает светлые цвета в одежде, то лучше выбрать более мягкий оттенок помады, например, розовый с фиолетовым переливом. Тогда твои губы не будут смотреться ярким кричащим пятном на светлом фоне.

Коралловый тренд

фото: pinterest.com

Ассортимент оттенков кораллового цвета очень разнообразен: начиная от розового и персикового и заканчивая морковно-оранжевым. Эти оттенки идеально подойдут для яркого контрастного акцента в сдержанном и строгом образе или для тех, кто предпочитает тёмные оттенки в одежде.

Однако не стоит забывать, что коралловая гамма цветов очень выразительна и привлекает внимание ко всем несовершенствам лица. Кроме всего прочего, коралловый выгоднее всего смотрится на более смуглой коже.

Классический бордо

фото: pinterest.com

Бордовый цвет популярен уже многие годы и соперничает с ним разве что красный. Бордовая гамма гармонично совмещает в себе все нужные эффекты помады: она выразительная, но не кричащая, элегантная, но сексуальная, подойдет к разным образам, начиная от делового и заканчивая рок-стилем. В этом сезоне популярны все оттенки бордового: от нежно-винного до глубокого тёмного.

Розовый неон

фото: pinterest.com

Для любительниц всего яркого и экстравагантного в этом сезоне особый подарок – неоновый розовый. Конечно, розовый цвет популярен всегда, но в 2017 году розовый должен быть настолько ярким, насколько это возможно. С таким цветом важно придать губам наиболее соблазнительную форму, потому что твои губы непременно станут центром всеобщего внимания. Этим уникальным цветом можно разогнать любую непогоду, осеннюю пасмурность и хмурость.

Винный и черный

фото: pinterest.com

Эти цвета подходят исключительно для вечернего макияжа, так что не стоит приходить с черными губами в офис или на деловую встречу (хотя и тут есть исключения). Этот вариант относится к тренду dark glamour и подходит самым смелым и тем, кто хочет найти альтернативу неизменному ярко-красному.

Особенность мейк-апа с темными помадами – не накрашенные глаза и бледное лицо. Именно так эти оттенки будут смотреться выгоднее всего и не переплывут в разряд кричащего «грима».

Красные губы

фото: pinterest.com

Классика, проверенная столетиями. Красные помады в тренде всегда и везде, сколько бы фэшн-инноваций не появлялось с каждым годом. Гамма красного настолько широка и обширна, что буквально любая девушка или женщина может подобрать самый выгодный для себя оттенок. Сдержанная фуксия, страстный рубин, манящая марсала или незабвенный алый – с этими цветами женские губы являются воплощением искушения.

Источник: ЛИЗА