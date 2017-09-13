Woman |

18-летняя визажист из Румынии Далия — настоящий фанат стрелок. Девушка рисовала классические «кошачьи», многоуровневые и радужные стрелки, а также необычные стрелки в виде кардиограммы, пока не пришла к новому решению. И представила «обратную» стрелку, заостренный кончик которой находится не на внешнем, а на внутреннем уголке глаза.

A post shared by D A H L I A (@dahliacreates) on Sep 10, 2017 at 9:23am PDT

Фото с результатом необычного эксперимента мгновенно разлетелось по Сети, и, вдохновившись творениями Далии, свои варианты «обратных» стрелок представили и другие визажисты и бьюти-блогеры.

A post shared by hannah lyne (@hannahdoesmakeupp) on Sep 1, 2017 at 12:12pm PDT

Одна из makeup-мастеров даже предложила вариант с «обратным» макияжем бровей.

A post shared by alice (@alicekingmakeup) on Aug 24, 2017 at 1:49pm PDT

Для прорисовки стрелки используется жидкая подводка для глаз, а дополнительную выразительность взгляду придают накладные ресницы.

A post shared by D A H L I A (@dahliacreates) on Aug 28, 2017 at 11:00am PDT

Источник: COSMOPOLITAN