Ровно наоборот: новый бьюти-тренд на "обратную стрелку"
18-летняя визажист из Румынии Далия — настоящий фанат стрелок. Девушка рисовала классические «кошачьи», многоуровневые и радужные стрелки, а также необычные стрелки в виде кардиограммы, пока не пришла к новому решению. И представила «обратную» стрелку, заостренный кончик которой находится не на внешнем, а на внутреннем уголке глаза.
Фото с результатом необычного эксперимента мгновенно разлетелось по Сети, и, вдохновившись творениями Далии, свои варианты «обратных» стрелок представили и другие визажисты и бьюти-блогеры.
Одна из makeup-мастеров даже предложила вариант с «обратным» макияжем бровей.
Для прорисовки стрелки используется жидкая подводка для глаз, а дополнительную выразительность взгляду придают накладные ресницы.
Источник: COSMOPOLITAN