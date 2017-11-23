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фото: скриншот с Youtube

Со дня на день в Латвии обещают наступление метеорологической зимы. Правда, по прогнозам синоптиков, никакого мороза и солнца — серость, холод и ледяные дожди будут преследовать нас как минимум пару недель. Лучший способ борьбы с хандрой — блеск и роскошь. И правда, зачем ждать Нового года, если золото и глиттер можно носить уже сейчас? Вот пять небанальных способов добавить любому макияжу праздника — даже если ваш маршрут на день ограничивается работой и магазином.

фото: nakonu

Золотые брови

Скоростной макияж, не требующий особых навыков. Брови царя Мидаса могут варьироваться от деликатных до явно металлических, а достигается такой эффект с помощью специальной туши для бровей или густых кремовых теней. Остальной макияж оставьте неброским (это привлечет внимание к золотому акценту) или добавьте яркую матовую помаду.

Золотые стрелки

Стрелки цвета жидкого металла, как ни странно, менее требовательны, чем привычные черные. За счет светлого оттенка и обилия шиммера золотая подводка прощает и проплешины, и неровный край — лишь бы переливалось поярче. Лучше всего такая стрелка смотрится на темном фоне (подойдут любые матовые серые или коричневые тени) и в сочетании с максимально черной тушью. Хотите выделить глаз еще сильнее — сделайте двойную стрелку: сначала широкую золотую, а потом черную матовую поуже.

Публикация от Lush Norge Fersk Kosmetikk (@lushnorge) Июл 22 2017 в 1:41 PDT

Золотые губы

Золотая помада только звучит пугающе: на деле это приятный небанальный нюд. Причем выбрать есть из чего: розовое золото, медь, традиционное желтое золото и даже топы для помады, которые добавят нужный оттенок куда надо. Вместо собственно помады сгодятся золотые тени или хайлайтер — их надо нанести пушистой кистью поверх любого покрытия или на галочку над верхней губой.

Золотые скулы

Хайлайтеры нестандартных цветов правят уже почти целый год, и золото — самый консервативный оттенок на рынке. На светлой коже оно выглядит немного ярче, зато на смуглую ложится как влитое. Опять же, в зависимости от оттенка макияж варьируется от скромного до заметного. Влияет на результат и текстура средства: кремовый хайлайтер легко спрятать под слоем тонального крема, а пудровый — наслоить до цвета пиджака Николая Баскова.

Публикация от N I A M H P A G E (@niamhpage_makeup) Ноя 22 2017 в 2:26 PST

Золотое все

Макияж на теле — это не только бодиарт. Мы не предлагаем красить уши или пальцы (хотя и так можно), а вот область декольте и запястья — запросто. На ключицы достаточно и капли хайлайтера, но веселее наклеить переводную татуировку или покрыть кожу ровным слоем специальной пудры — их во всех новогодних коллекциях хватает.

Источник: КОММЕНТАРИИ.ua