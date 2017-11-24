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Первое место в списке лучших с точки зрения популярности и выгоды косметических брендов для покупки в «Черную пятницу» 24 ноября заняла компания Ким Кардашьян KKW Beauty. Об этом сообщает HypeBae.

Недавно американская телезвезда выпустила новый аромат, который раскупили за неделю. В честь этого Кардашьян запустила десятипроцентную скидку в пятницу на все духи бренда и 30-процентную — на косметику. Жители Европы смогут приобрести товары через интернет.

Популярная американская марка Glossier, которая также предлагает доставку косметических средств почти в любую точку планеты, получила «серебро». Она запустила акцию «20 процентов дисконта на все».

На третьей строчке расположился бренд самой высокооплачиваемой модели в мире Кайли Дженнер Kylie Cosmetics. Компания предлагает в этот день покупать любые продукты для губ со скидкой 40 процентов и тени с 30-процетным дисконтом.

«Черная пятница» — традиционный день распродаж после Дня благодарения в США. Сам термин появился в 1966 году.

В Латвии «Черная пятница» с недавнего времени тоже стала популярным маркетинговым ходом. В ней участвуют как торговые сети, так и интернет-магазины. Покупатели могут приобрести со скидками бытовую технику, электронику, одежду, ювелирные украшения, часы, косметику и другие товары.

Источник: Lenta.ru

фото: pixabay