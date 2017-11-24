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Едва ли красоту можно измерить, но это не останавливает китайцев от изобретения новых тестов, которые обещают оценить вашу внешность. Пользователи соцсетей придумали новый тест на красоту, который займет не больше минуты.

Тест называется «Приложи палец к губам» (люди активно делятся в Instagram фотографиями с хештегом #fingertraptest): как понятно из названия, вам нужно приложить указательный палец основанием к подбородку, а кончиком — к носу. Образующуюся прямую косметологи называют линией Риккетса: ее используют для определения пропорций подбородка, наполненности губ и длины носа.

Публикация от Redux Clinica Black Friday (@reduxclinica) Июн 22 2015 в 2:03 PDT

Публикация от Diana (@dajana_elizabeth) Окт 2 2014 в 3:50 PDT

Публикация от Coquelicot (@manarien) Окт 30 2014 в 12:42 PDT

Считается, что если губы касаются пальца, у вас идеальные пропорции. В противном случае расстраиваться тоже не стоит: этот тест не смогли пройти признанные красавицы Кейт Миддлтон и Жизель Бюндхен.

Мужчины тоже пожелали узнать, насколько они красивы!

Публикация от arzi (@arrrzzz) Май 2 2014 в 12:52 PDT

В борьбу за красоту вступились даже мопсы.

Публикация от Batman (@batman_the_pirate_pug) Апр 3 2016 в 4:23 PDT

Источник: GLAMOUR

фото: Instagram