Как с помощью указательного пальца узнать, красивы вы или нет (1)
Едва ли красоту можно измерить, но это не останавливает китайцев от изобретения новых тестов, которые обещают оценить вашу внешность. Пользователи соцсетей придумали новый тест на красоту, который займет не больше минуты.
Тест называется «Приложи палец к губам» (люди активно делятся в Instagram фотографиями с хештегом #fingertraptest): как понятно из названия, вам нужно приложить указательный палец основанием к подбородку, а кончиком — к носу. Образующуюся прямую косметологи называют линией Риккетса: ее используют для определения пропорций подбородка, наполненности губ и длины носа.
Считается, что если губы касаются пальца, у вас идеальные пропорции. В противном случае расстраиваться тоже не стоит: этот тест не смогли пройти признанные красавицы Кейт Миддлтон и Жизель Бюндхен.
Мужчины тоже пожелали узнать, насколько они красивы!
В борьбу за красоту вступились даже мопсы.
Источник: GLAMOUR
фото: Instagram