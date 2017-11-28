Woman |

43-летняя Кейт Мосс известна не только шикарной внешностью, но и своей любовью к неправильному образу жизни. Модель уверяет, что свежесть и молодость кожи она сохраняет при помощи ванночки со льдом.

Ванночки со льдом для лица — любимый бьюти-приём Кейт Мосс, о котором она рассказала в одном из недавних интервью:

Ванночки со льдом — мой лучший рецепт красоты. Наполняете раковину или большую чашку холодной водой, бросаете в неё кубики льда и кусочки свежего огурца. Опускаете в эту воду лицо и стараетесь продержаться там как можно дольше. Такие ванночки избавляют лицо от одутловатости и подтянут кожу.

Кстати, такие ванночки для лица любит не только Кейт Мосс, многие модели и актрисы используют этот приём чтобы выглядеть свежими в любое время суток.

Однако настолько резкие перепады температуры полезны не всем, поэтому прежде чем принять на вооружение этот секрет красоты Кейт Мосс, проверьте, нет ли именно у вас противопоказаний.

Источник: womaNews