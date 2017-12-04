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В любое время года за кожей губ нужно ухаживать. Так, летом обязательно защищать их от ультрафиолетового излучения. А в зимнее время необходимо увлажнять и питать, а также скрабировать. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Зимой следует выбирать гигиеническую помаду с SPF защитой. Об этом можно прочитать на этикетке. Стоит отметить, что блеск не может заменить гигиеническую помаду, хотя имеет жирную консистенцию. Дело в том, что в блесках содержится воск, который при минусовой температуре быстро замерзает и тем самым сушит губы. Можно использовать сочетание двух средств: сначала нанесите на губы гигиеническую помаду, а поверх блеск.

Не скрабируйте губы щеткой. Кожа на губах не имеет жировой прослойки, поэтому ее легко травмировать. Скрабировать необходимо пальцем и делать это аккуратно, используя специальные скрабы для губ. Можно использовать измельченную овсянку в сочетании с медом, йогуртом или оливковым маслом.

Можно протирать губы замороженным кубиком зеленого чая либо ромашки, чтобы улучшить кровообращение.

Не стоит пить и есть, если вы находитесь на улице, это лучше сделать в помещении.

При уходе за губами зимой необходимо использовать бальзамы. Отдавайте предпочтение тем, в составе которых натуральные масла, например миндальное, какао или ши. Бальзам необходимо наносить за 15 минут до выхода на улицу, а также в офисе, так как отопление и кондиционеры способны высушивать кожу и перед сном.

По состоянию губ, как уверяют медики, можно определить и некоторые болезни. Например, если кожа на губах часто трескается вне зависимости от сезона, возможно, организму не хватает витаминов группы В. Если же губы часто сохнут, то это один из симптомов обезвоживания организма и стоит взять за правило употреблять 30 мл воды на 1 кг веса.

Источник: Hronika.info

фото: pixabay