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Похоже, в пластической хирургии появился новый тренд. Теперь пациентки клиник, которые не боятся лечь под нож (красота, как говорят, требует жертв), возжелали иметь такие же ноги, как у знаменитых красавиц.

Процедура, о которой идет речь, получила название thighlighting. Это новейшая косметическая операция, которую хирурги делают пациенткам, желающим иметь стройные ноги, как, например, у Беллы Хадид или Дженнифер Лопес, своего рода комплексный "тюнинг" ног. Стоит сказать, что thighlighting — процедура весьма болезненная. Она может включать в себя сразу несколько операций: липосакцию, подтяжку, коррекцию бедер и даже имплантацию (скажем, чтобы увеличить икры).

Как рассказал пластический хирург из Беверли-Хиллз Габриэль Чиу, этот тренд стал популярен после того, как Анджелина Джоли, Кендалл Дженнер и другие звезды продемонстрировали свои красивые ноги, надев платья с большим разрезом и появившись в них на красных ковровых дорожках.

За последние несколько лет все больше женщин стали уделять внимание своим бедрам. Правильная коррекция формы бедер сделает ноги длиннее, благодаря чему клиентки в целом станут выглядеть стройнее, — рассказал доктор Эшо из Лондона.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) Ноя 27 2017 в 9:00 PST

Легко догадаться, что раскошелиться на такую процедуру смогут позволить себе далеко не все — весь комплекс такого преображения может стоить десять тысяч долларов. Но красота, как известно, страшная сила, поэтому пока число желающих сделать thighlighting только растет.

Кстати, совсем недавно СМИ писали о том, что в моду вошел нос как у Меган Маркл. Какие еще тренды станут популярны в пластической хирургии в ближайшее время, представить крайне сложно.

Источник: Spletnik