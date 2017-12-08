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Новоиспеченная икона стиля Меган Маркл совсем скоро получит огромную толпу поклонников. Британских девушек уже начинает волновать вопрос того, как выглядеть также отлично, как сама Маркл.

Визажист будущей принцессы Мин Мин Ма поделился тонкостями макияжа и секретами красоты актрисы.

Мин Мин Ма говорит, что у Меган и без того очень здоровая кожа с веснушками. Последние она всегда просит спрятать тональным кремом. Однако Мин настаивает и делает упор на пудру для лица — для того, чтобы макияж выглядел естественно, а сама кожа сияла.

Если говорить про любимый макияж Меган Маркл, то она предпочитает легкий натуральный макияж: немного бронзового оттенка на кожу, бежево-коричневый макияж в глаз в технике смоки и нюдовый, максимум, коралловый макияж губ.

Что касается ухода за кожей и ее подготовки к макияжу, то здесь визажист наносит разглаживающий концентрат (сыворотку-масло) Decléor Aromessence Rose D 'Orient, для того, чтобы увлажнить кожу и придать ей больше тонуса. Патчи под глаза тоже являются обязательным атбрибутом.

Бронзинг лица визажист делает с помощью многоцветной пудры от Jane iredale Bronzer Refill. В составе пудры находится 24-каратное золото, что и создает эффект натурального сияния кожи.

Главные правила макияжа и ухода за кожей от Меган Маркл и ее визажиста:

подготовить, увлажнить кожу, убрать отечность

добавить немного бронзового оттенка и выровнять тон кожи с помощью тонального крема.

завить ресницы с помощью щипцов, но без использования туши для ресниц

нанести жидкий хайлайтер на внутренний уголок глаза для придания взгляду свежести.

Кроме того, сама Меган регулярно практикует гимнастику для лица.

Источник: Хочу!