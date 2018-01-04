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Венгерская модель plus-size Диана Сирокай скопировала образы и позы своих стройных коллег с рекламных плакатов и модных съемок. Фотографии она разместила в своем Instagram.

В частности, Сирокай спародировала Джиджи Хадид в ее черно-белой съемке для рекламы ботильонов Clinger обувной марки Stuart Weitzman. На фото венгерская модель с формами изображена полностью раздетой, однако поза позволяет скрыть интимные места. Также она снялась в купальнике, копируя Ким Кардашьян.

Пользователи социальной сети неоднозначно отнеслись к смелому проекту. Так, юзер mybabyshotmedown отметил, что «проматывает страницы таких девушек, поскольку они продвигают нездоровый образ жизни», а aervin заявил, что «такая груда жира просто смешна». Впрочем, были и положительные отзывы. В частности, mussegt написал, что Сирокай «куда лучше анорексички».

Ранее сообщалось, что модель plus-size Кэндис Хаффин продемонстрировала вещи для бегунов на длинные дистанции. Несколько вариантов костюма были выбраны к Нью-Йоркскому марафону. Хаффин носит 12-й американский размер одежды (соответствует 52-му в латвийской размерной сетке).