Woman |

Приятно, когда выглядишь моложе своего возраста. К сожалению, иногда бывает и наоборот. Поэтому необходимо знать некоторые вещи, которые особенно старят.

Ранняя седина. Может появиться рано из-за проблем со здоровьем, нехватки кальция в организме, диет и стресса. Седину надо регулярно закрашивать, не забывая и про отросшие корни.

Дряблая шея. Кожа шеи очень тонкая, наиболее подверженная преждевременному старению. Увлажнять и питать кожу шеи надо не менее тщательно, чем лицо.

Неухоженные руки. Женщину в возрасте всегда выдают руки! Защита кожи рук и уход за ними всегда должна быть актуальной. Полные предплечья также ассоциируются со зрелостью.

Одежда не по возрасту. "Старящие" элементы гардероба - это платья-балахоны, подплечники, мешковатые блузы и пиджаки, топорно сделанная обувь.

Яркий макияж. Яркий, насыщенный макияж больше свойственен весьма зрелой даме. Приглушайте краски декоративной косметики, не забывая осветлять консилером носогубные складки.

"Бабушкин" парфюм. Если в новом аромате есть ощущение, вызывающее дискомфорт, то лучше им и не пользоваться.

Дряблое тело в "ямочках". Целлюлит может быть и у молодых девушек. Для борьбы с "апельсиновой коркой" необходимо сочетать сбалансированное питание, спорт, массаж и антицеллюлитные обертывания и кремы.

Сильный загар. Мало того, что коричневый оттенок накидывает несколько лет, чрезмерный загар обезвоживает кожу, способствуя быстрому старению.

Источник: Ты Леди

фото: pixabay